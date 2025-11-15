मधुमेह के मरीजों को जरूर खाने चाहिए ये देसी खाद्य पदार्थ, ब्लड शुगर रहेगा नियंत्रित 

भारत में करीब 11.4 प्रतिशत लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जो एक खतरनाक बीमारी है। इसे नियंत्रित करने के लिए सही डाइट लेना बहुत अहम होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप केवल विलायती या महंगे खाद्य पदार्थ ही खाएं। हमारे देसी खाद्य पदार्थों का सेवन करके भी ब्लड शुगर का स्तर कम किया जा सकता है। आज के लेख में हम आपको ऐसे ही खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे।

#1 मौसमी सब्जियां सब्जियों के बिना भारतीय खान-पान अधूरा रहता है। ये सब्जियां न केवल फाइबर प्रदान करती हैं, बल्कि ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकती हैं। आपको रोजाना पत्तेदार साग, लौकी, फलियां और भिंडी खानी चाहिए, जिन्हें सुपर फूड का दर्जा दिया जाता है। इन सब्जियों में फाइबर और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करने में मदद करते हैं।

#2 मेथी और दालचीनी मेथी और दालचीनी पौष्टिक मसाले होते हैं, जिन्हें डाइट का हिस्सा बनाना भी मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मेथी चीनी के अवशोषण की दर को धीमा करने में सक्षम होती है, जबकि दालचीनी चयापचय को तेज करने में मदद करती है। दालचीनी इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार कर सकती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। दोनों मसालों को चाय में शामिल करके पिएं या रातभर भिगोकर सुबह सेवन करें।

#3 दाल भारत में लोग रोजाना दाल का सेवन करते ही हैं, जो ब्लड शुगर को कम कर सकती हैं। कई शोध बताते हैं कि खान-पान में एक कटोरी दाल शामिल करने से ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। आपको मूंग, अरहर, राजमा, मसूर और चना दाल का सेवन करने चाहिए। इनमें घुलनशील फाइबर और प्रोटीन मौजूद होते हैं और ये धीरे-धीरे पचती हैं। इससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता और स्थिर रहता है।

#4 करी पत्ते और आंवला करी पत्ता और आंवला ऐसे देसी खाद्य पदार्थ हैं, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनके नियमित सेवन से भी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है। करी पत्ते शरीर की वसा को तोड़ने में मदद करते हैं। इसी तरह आंवला विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं। आप आंवला का जूस पी सकते हैं और करी पत्तों को खाने में शामिल कर सकते हैं।