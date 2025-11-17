लखनऊ के लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं ये व्यंजन, स्वाद भूल पाना है मुश्किल

चाहे आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, लखनऊ के खाने का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहां के खान-पान में स्वाद के साथ-साथ परोसने वालों का प्यार भी छिपा रहता है। इस शहर के लोगों के दिन की शुरुआत बेहद शानदार नाश्ते से होती है। कोई कुरकुरे खस्तों का आनंद लेता है तो कोई मलाईदार मक्खन वाले बंद का। आइए लखनऊ के 5 मशहूर नाश्तों के बारे में जानें।

#1 मटर खस्ते नाश्ते का नाम लेते ही लखनऊ वासियों के मन में पहला ख्याल खस्ते का ही आता है। यहां मटर और आलू की सब्जी के साथ कुरकुरे खस्तों का आनंद लिया जाता है, जो वाकई बेहतरीन होते हैं। खस्तों के साथ में तली हुई मिर्ची और प्याज भी परोसा जाता है। इस व्यंजन का एक बाईट लेते ही आपका मन तृप्त हो जाएगा। अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो दुर्गा, रत्तीलाल, साहू या परदेसिया के खस्ते खा सकते हैं।

#2 बंद मक्खन और चाय चाय के बिना लखनऊ के लोगों का नाश्ता पूरा नहीं होता और बंद मक्खन के बिना चाय अधूरी रहती है। यह शानदार संयोजन दिल खुश कर देता है और सुस्ती दूर करने में मदद करता है। यहां गोल बंद के बीच में ताजा बनाया गया सफेद मक्खन लगाया जाता है, जिसके ऊपर मसाला भी छिड़का जाता है। अगर आप सबसे अच्छा चाय और बंद मक्खन खाना चाहते हैं तो शर्मा की चाय, केवल की चाय या मनसा का रुख करें।

#3 पूड़ी सब्जी लखनऊ में नाश्ते में पूड़ी सब्जी भी खाई जाती है, लेकिन इसे भी खास तरह से तैयार किया जाता है। यहां मिलने वाली पूड़ियां बेहद खस्ता और कुरकुरी होती हैं। इन्हें मसालेदार आलू की सूखी सब्जी के साथ परोसा जाता है और मटर की रसेदार सब्जी के साथ भी खाया जाता है। ज्यादातर पूड़ियां मैदे और गेहूं के आटे को मिलाकर बनाई जाती हैं, जिस वजह से वह कुरकुरी हो जाती हैं।

#4 दही जलेबी लखनऊ के लोग मीठे के भी शौकीन होते हैं, जिसके चलते वे नाश्ते में दही जलेबी खाना पसंद करते हैं। कुरकुरी और चाशनी में डूबी हुई जलेबी को सादे दही में डुबोकर खाना दिल खुश कर देता है। जलेबी देसी घी में तली जाती हैं, जिसके बाद वे कुरकुरी हो जाती हैं। यह पकवान आपको लखनऊ की गलियों में आराम से मिल जाएगा। हालांकि, यहां की नेतराम और राम आश्रे की दही जलेबी सबसे लोकप्रिय हैं।