रॉयल एनफील्ड हिमालयन माना ब्लैक एडिशन जल्द होगा लॉन्च, जानिए क्या मिलेगा बदलाव 

बाइक में किए हैं ये काॅस्मेटिक बदलाव

रॉयल एनफील्ड के शेरपा 450 प्लेटफॉर्म पर निर्मित माना ब्लैक एडिशन विशेष रूप से निर्मित और एडवेंचर से लैस बाइक है, जो प्रीमियम एक्सेसरीज के साथ आती है। इसमें ब्लैक रैली हैंड गार्ड, बेहतर ग्रिप और आराम के लिए ब्लैक रैली ड्यूल सीट, बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस के लिए रैली मडगार्ड और वायर-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स हैं। बाइक में स्टील ट्विन-स्पर ट्यूबलर फ्रेम में ट्रांसमिशन के लिए आगे ट्रेवल के साथ अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे लिंकेज-टाइप मोनोशॉक यूनिट है।