रॉयल एनफील्ड हिमालयन माना ब्लैक एडिशन जल्द होगा लॉन्च, जानिए क्या मिलेगा बदलाव 
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 08, 2025
04:00 pm
क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2025 में हिमालयन माना ब्लैक एडिशन से पर्दा उठाया है, जो शक्तिशाली माना दर्रे से प्रेरित है। 5,632 मीटर ऊंचा माना दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है, जो अपने कठिन भूभाग और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन का माना ब्लैक एडिशन कॉस्मेटिक अपडेट के साथ आएगा। इसे गहरे मैट माना ब्लैक रंग में तैयार किया है, जो मोटरसाइकिल की सुंदरता और मजबूती का प्रतीक है।

बदलाव 

बाइक में किए हैं ये काॅस्मेटिक बदलाव 

रॉयल एनफील्ड के शेरपा 450 प्लेटफॉर्म पर निर्मित माना ब्लैक एडिशन विशेष रूप से निर्मित और एडवेंचर से लैस बाइक है, जो प्रीमियम एक्सेसरीज के साथ आती है। इसमें ब्लैक रैली हैंड गार्ड, बेहतर ग्रिप और आराम के लिए ब्लैक रैली ड्यूल सीट, बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस के लिए रैली मडगार्ड और वायर-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स हैं। बाइक में स्टील ट्विन-स्पर ट्यूबलर फ्रेम में ट्रांसमिशन के लिए आगे ट्रेवल के साथ अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे लिंकेज-टाइप मोनोशॉक यूनिट है।

फीचर 

इन फीचर्स से लैस है बाइक 

बाइक 451.65cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन (39.5ps/40Nm) और 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच से लैस है। ब्रेकिंग के लिए ड्यूल-चैनल स्विचेबल ABS के साथ आगे-पीछे डिस्क ब्रेक की सुविधा, LED लाइटिंग सेटअप, 4-इंच का गोल TFT डिस्प्ले, USB टाइप-C, नेविगेशन, राइड मोड, मीडिया कंट्रोल दिए हैं। यह मोटरसाइकिल 3.43 लीटर/100 किमी का माइलेज देती है। इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है और कीमत 5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है।