व्हाट्सऐप अनजान मैसेज के लिए ला रहा नया फोल्डर, जानिए क्या होगा फायदा 

मेटा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को अनजान कॉन्टैक्ट्स के मैसेज फिल्टर करने की सुविधा देगा। 'रिक्वेस्ट फोल्डर' नाम की यह सुविधा फिलहाल विकास के चरण में है और अभी बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। यह फीचर मैसेज की डिलीवरी को ब्लॉक या बंद नहीं करेगा, बल्कि यह कंट्रोल करेगा कि अनजान कॉन्टैक्ट्स से आने वाले मैसेज ऐप में कैसे दिखाई दें।

विकल्प मिलेंगे ये 2 विकल्प नई प्राइवेसी सेटिंग 'हू कैन मैसेज मी' यूजर्स को 2 मुख्य विकल्प प्रदान करती है। पहला विकल्प 'एब्रीवन' है, जो सभी अकांउट्स के लिए डिफॉल्ट के तौर पर उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि किसी अनजान कॉन्टैक्ट्स से कोई भी नया मैसेज सीधे चैट सूची में दिखाई देगा। दूसरा विकल्प 'माय कॉन्टैक्ट्स' होता है, जो अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज 'रिक्वेस्ट' नामक एक अलग फोल्डर में भेजकर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है।

तरीका इस तरह काम करेगा यह फीचर रिक्वेस्ट फोल्डर इंस्टाग्राम के 'मैसेज रिक्वेस्ट' फीचर की तरह काम करता है। जब किसी यूजर को किसी ऐसे व्यक्ति से मैसेज मिलता है, जो उसकी काॅन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है तो वह मुख्य चैट स्क्रीन के बजाय इस फोल्डर में चला जाता है। वे रिप्लाई करने, डिलीट करने, रिपोर्ट करने या कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करने का निर्णय लेने से पहले भेजने वाले का नाम और प्रोफाइल इमेज और प्राप्त मैसेज का कंटेंट जैसी जानकारी भी देख सकते हैं।