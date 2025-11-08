बेंगलुरु में महिला यात्री ने रैपिडो चालक पर लगाया पैर पकड़ने की कोशिश करने का आरोप
क्या है खबर?
बेंगलुरु में एक रैपिडो बाइक टैक्सी चालक पर शहर में यात्रा के दौरान एक महिला यात्री के पैर पकड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने इस हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों के साथ अपना अनुभव भी साझा किया है। पुलिस ने गत गुरुवार शाम 4 बजे हुई इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना
क्या है पूरी घटना?
महिला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया, 'आज, 06.11.2025 को, बेंगलुरु में, मुझे कुछ ऐसा झेलना पड़ा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चर्च स्ट्रीट से रैपिडो में अपने पीजी लौटते समय बाइक चालक ने यात्रा के दौरान मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। यह इतना अचानक हुआ कि मैं इसे समझ ही नहीं पाई, रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है, लेकिन जब उसने दोबारा ऐसा किया तो मैने उसे टोक दिया।'
परेशानी
आपत्ती जताने पर भी नहीं माना चालक
महिला ने स्टोरी में आगे लिखा, 'चालक के दोबारा पैर पकड़ने की काेशिश करने पर मैने उससे कहा भैया, क्या कर रहे हो, मत करो, लेकिन वह नहीं रुका। मैं बहुत डर गई थी। मैं उससे बाइक रोकने की भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं इस जगह पर नई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं।' उन्होंने आगे लिखा, 'जब तक हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, मैं कांप रही थी और मेरी आंखों में आंसू थे।'
मदद
अंजान व्यक्ति ने की महिला की मदद
पीड़िता ने स्टोरी में लिखा, 'गंतव्य पर पहुंचने के बाद एक अजनबी व्यक्ति ने उसकी परेशानी समझी और पूरा मामला जाना। उसके बाद वह रैपिडो चालक से भिड़ गया। इस पर चालक ने माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हालांकि, जाते समय उसने मेरी तरफ उंगली उठाई जिससे मुझे और भी असुरक्षित महसूस हुआ।' पीड़िता ने बताया कि उसका यह घटना बताने का उद्देश्य लोगों को सतर्क करने का था।
कार्रवाई
पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बेंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू करने के लिए उनसे घटना का विवरण, स्थान और संपर्क जानकारी साझा करने को कहा है। रैपिडो ने भी इस मामले पर ध्यान दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने कहा, "आपकी हालिया यात्रा के दौरान चालक के अनुचित व्यवहार के बारे में जानकर हमें चिंता हुई है। आपकी सुरक्षा और आराम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृपया हमें मामले की जांच करने के लिए कुछ समय दें।"