ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: आखिरी टी-20 मुकाबला हुआ रद्द, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज 

रिकॉर्ड अभिषेक ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम अभिषेक शर्मा ने मैच में 13 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला। इस दौरान वह वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 528 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है। अभिषेक ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 569 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था।

उपलब्धि पारी के हिसाब से दूसरे सबसे तेज भारतीय अभिषेक अब पारी के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने 28 पारियों में यह कारनामा किया है। इस मामले में शीर्ष पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 27 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था। अन्य भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (29 पारी) तीसरे और सूर्यकुमार यादव (31 पारी) चौथे नंबर पर काबिज हैं। कुल मिलाकर अभिषेक 5वें सबसे तेज खिलाड़ी हैं। शीर्ष पर डेविड मलान (24 पारी) हैं।