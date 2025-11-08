ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: आखिरी टी-20 मुकाबला हुआ रद्द, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। पहला मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हुआ था। मैच में भारतीय टीम ने 4.5 ओवर बल्लेबाजी की और उनका स्कोर 52 रन था। तभी बारिश शुरू हुई और इसके बाद एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम
अभिषेक शर्मा ने मैच में 13 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला। इस दौरान वह वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 528 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है। अभिषेक ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 569 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था।
उपलब्धि
पारी के हिसाब से दूसरे सबसे तेज भारतीय
अभिषेक अब पारी के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने 28 पारियों में यह कारनामा किया है। इस मामले में शीर्ष पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 27 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था। अन्य भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (29 पारी) तीसरे और सूर्यकुमार यादव (31 पारी) चौथे नंबर पर काबिज हैं। कुल मिलाकर अभिषेक 5वें सबसे तेज खिलाड़ी हैं। शीर्ष पर डेविड मलान (24 पारी) हैं।
सीरीज
अभिषेक बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
अभिषेक ने इस सीरीज में 5 पारियों में 40.75 की औसत से 163 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 161.38 की रही। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार दिया गया। शुभमन गिल ने 5 पारियों में 44 की औसत से 132 रन बनाए। इस सीरीज में नाथन एलिस ने 5 मैचों की 5 पारियों में सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए। उनकी औसत 12.77 की रही। वरुण चक्रवर्ती ने 5 मुकाबलों की 3 पारियों में 5 विकेट चटकाए।