सर्दियों में रूसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं चुकंदर के 5 हेयर मास्क

सर्दियों में रूसी की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि ठंडे मौसम में त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे सिर में रूखे और परतदार पैच बन जाते हैं। हालांकि, चुकंदर जैसे कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनका इस्तेमाल रूसी की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको चुकंदर के पांच ऐसे हेयर मास्क के बारे में बताते हैं, जो रूसी को कम करने में मदद कर सकते हैं।

#1 चुकंदर और शहद का हेयर मास्क चुकंदर और शहद का हेयर मास्क रूसी से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरे में चुकंदर का गूदा और शहद मिलाकर इसे अपने सिर पर लगाएं। इसके बाद सिर को प्लास्टिक कैप से ढक लें और 30 मिनट बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इसे हफ्ते में एक बार आजमाएं। यह मास्क बालों को पोषण देने में भी सहायक हो सकता है।

#2 चुकंदर और नींबू का हेयर मास्क नींबू में ऐसे गुण होते हैं, जो रूसी को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक कटोरी में चुकंदर के गूदे के साथ नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और सिर को प्लास्टिक कैप से ढक लें। 20 से 30 मिनट के बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इसे हफ्ते में एक बार आजमाएं।

#3 चुकंदर और एलोवेरा का हेयर मास्क एलोवेरा में ऐसे गुण होते हैं, जो रूसी को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक कटोरी में चुकंदर का गूदा और ताजे एलोवेरा जेल को बराबर मात्रा में मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और सिर को प्लास्टिक कैप से ढक लें। 30 मिनट बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इसे हफ्ते में एक बार आजमाएं।

#4 चुकंदर और नारियल के तेल का हेयर मास्क नारियल का तेल संक्रमण से लड़ने और रूसी को कम करने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक कटोरी में नारियल के तेल के साथ चुकंदर के गूदे को अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और सिर को प्लास्टिक कैप से ढक लें। 30 मिनट के बाद सिर को शैंपू से साफ कर लें। इसे हफ्ते में एक बार आजमाएं।