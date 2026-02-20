पहाड़ों से प्यार है? भारत की इन 5 पहाड़ी जगहों का कर सकते हैं रुख

भारत में बेशुमार खूबसूरत पहाड़ियां हैं, जो हर साल देश-विदेश से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहां की पहाड़ियां न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि यहां कई तरह की रोमांचक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है और पहाड़ों की ठंडी हवा आपको सुकून देती है तो इन पहाड़ी जगहों की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है।

#1 किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। यहां की हरी-भरी घाटियां, बर्फ से ढके पहाड़ और पारंपरिक गांव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। किन्नौर में सांगला घाटी, छितकुल गांव और रिकांग पिओ जैसे कई खूबसूरत स्थान मौजूद हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां पैदल यात्रा, कैंपिंग और तस्वीरें खींचने जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो आपकी यात्रा को रोमांचक बना सकती हैं।

#2 मुन्नार (केरल) केरल का मुन्नार अपने चाय के बागानों और हरे-भरे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी हवा और शांत माहौल पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। मुन्नार में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी चोटी और मैट्टीकनु पहाड़ियां जैसी जगहें घूमने लायक हैं। यहां आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, स्थानीय बाजारों में घूम सकते हैं और ताजगी भरी हवा में सुकून के पल बिता सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

#3 गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) जम्मू-कश्मीर का गुलमर्ग अपने बर्फ के खेल और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है। यह जगह सालभर पर्यटकों को आकर्षित करती है, चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का हो। गुलमर्ग में गोल्फ का मैदान, अलपाथर झील और खिलनमर्ग जैसी जगहें देखने लायक हैं। यहां आप बर्फ के खेल, गोल्फिंग और पैदल यात्रा आदि जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को भाएगी।

#4 युंगला (अरुणाचल प्रदेश) अरुणाचल प्रदेश का युंगला पास दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास माना जाता है। यह जगह अपने अद्भुत नजारों और ठंडी हवा के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। युंगला पास से आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यहां का सफर रोमांचक और यादगार है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। युंगला पास पर पहुंचकर आप अनोखे अनुभवों का आनंद ले सकते हैं।