ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं ये अनोखे जानवर, जानिए इनकी खासियत

ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, जो अपने पशुवर्ग के लिए जाना जाता है। यहां बेहद दुर्लभ और अनोखे जानवर रहते हैं, जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में दिखाई नहीं देते। इनमें कंगारू, कोआला और प्लैटिपस आदि शामिल होते हैं। आज के लेख में हम आपको ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में बताएंगे, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। साथ ही इनके स्वाभाव और विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे।

#1 कंगारू कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रिय जानवर है, जो इस सूची में पहले स्थान पर रहने का हकदार है। यह लंबे पैरों वाला जानवर होता है, जो अपनी अनोखी चाल और झूलती हुई पूंछ के कारण मशहूर है। मादा कंगारू के पेट पर एक थैली लगी होती है, जिसमें वे अपने बच्चों को रखती हैं। ये एकमात्र बड़े जानवर हैं, जो उछलकर चलते हैं। इनके पास दूर तक और तेजी से छलांग लगाने की क्षमता होती है।

#2 कोआला ऑस्ट्रेलिया में भालू जैसा दिखने वाला एक छोटा जानवर पाया जाता है, जिसे देखते ही गले लगाने का दिल करता है। हम बात कर रहे हैं कोआला की, जो बेहद अलसी होते हैं। वे सामाजिक प्राणी नहीं होते और हर कोआला का अपना क्षेत्र होता है, जिसे वह गंध और आवाज के माध्यम से चिह्नित करते हैं। ये अपना सारा समय युकलिप्टुस के पेड़ों पर बैठकर खाते और सोते हुए बिताते हैं।

#3 क्वोका क्वोका ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस्ट द्वीप पर पाया जाने वाला एक छोटा जानवर है, जिसे 'दुनिया का सबसे खुश' जानवर कहते हैं। इसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी-सी मुस्कान रहती है, जिसे देखकर आप भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएंगे। क्वोका के चेहरे की संरचना और मांसपेशियां ही उनकी मुस्कान के कारण हैं। यह जानवर मानवों से डरता नहीं है, बल्कि उनके साथ सेल्फी खिचवाना पसंद करता है। अपने खुशमिजाज और शांतिप्रिय स्वाभाव की वजह से ही ये खुश रहते हैं।

#4 प्‍लैटिपस ऑस्ट्रेलिया का सबसे अनोखा जानवर है प्‍लैटिपस, जो कई जानवरों जैसा दिखता है। यह जानवर पानी में रहता है और अंडे देता है। इसकी पहचान बत्तख जैसी चोंच, ऊदबिलाव जैसी पूंछ और झिल्लीदार पैर से होती है। काफी कम लोगों को यह बात पता होती है कि प्‍लैटिपस के पिछले पैरों में जहर होता है। मादा प्‍लैटिपस के शरीर से जो पसीना निकलता है, वह असल में दूध होता है। इससे ही वे अपने बच्चों का पेट भरती हैं।