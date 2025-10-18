इगुआना से लेकर बॉक्स जेलीफिश तक: 5 जानवर जिनके पास होती हैं 2 से ज्यादा आंखें

आमतौर पर इंसान की तरह ही जानवर के पास दो आंखें होती हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, जिनके दो से ज्यादा आंखें होती हैं। ये जानवर अपनी एक या दो आंखों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार इनमें से कुछ जानवर अपनी अतिरिक्त आंखों के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं, जिनके दो से ज्यादा आंखें होती हैं।

#1 इगुआना इगुआना एक प्रकार का छछुंदर होता है, जो लगभग 5 से 6 फीट लंबा होता है। इगुआना के सिर के ऊपर तीसरी आंख होती है। यह तीसरी आंख इगुआना को अपने आस-पास के माहौल को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। इगुआना की ये तीसरी आंखें उनके दिमाग से जुड़ी होती हैं। इगुआना का मुख्य निवास मध्य और दक्षिण अमेरिका है।

#2 स्टारफिश स्टारफिश को समुद्री तारा भी कहा जाता है। यह एक समुद्री जीव है, जो समुद्र के गहरे हिस्सों में पाई जाती है। स्टारफिश की 5 से 10 आंखें होती हैं। ये आंखें स्टारफिश के हाथों के निचले हिस्से पर होती हैं। ये आंखें स्टारफिश को अपने आस-पास की चीजों को देखने और समझने में मदद करती हैं। इसके अलावा ये आंखें स्टारफिश को अपने भोजन का पता लगाने में भी मदद करती हैं।

#3 जंपिंग स्पाइडर जंपिंग स्पाइडर एक प्रकार का मकड़ा होता है, जिसमें 4 से 8 आंखें होती हैं। ये आंखें जंपिंग स्पाइडर को अपने शिकार को देख और समझने में मदद करती हैं। जंपिंग स्पाइडर की खासियत यह है कि वह अपनी इन आंखों की मदद से बहुत तेजी से कूद सकता है और अपने शिकार को पकड़ सकता है। इसके अलावा ये आंखें जंपिंग स्पाइडर को अपने आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करती हैं।

#4 बिच्छू बिच्छू एक प्रकार का कीड़ा होता है, जो मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। बिच्छू में 8 से 12 आंखें होती हैं, जो उसे अपने आस-पास की चीजों को देखने और समझने में मदद करती हैं। बिच्छू की ये आंखें उसे रात के अंधेरे में भी देखने में सक्षम बनाती हैं। इसके अलावा ये आंखें बिच्छू को अपने शिकार का पता लगाने में भी मदद करती हैं।