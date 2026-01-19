सहारन चींटी से लेकर पेंगुइन तक: चरम मौसम में भी जीवित रह सकते हैं ये जानवर

हमारे चारों ओर कई ऐसी प्रजातियां हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां हमारे लिए फायदेमंद होती हैं, जबकि कुछ नुकसानदायक। हालांकि, कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं, जो हमारे लिए रहस्यमयी हैं। ऐसी ही एक प्रजाति है सहारन चींटी, जो 125 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जीवित रहती है। आइए आज कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं, जो चरम मौसम में भी जीवित रहते हैं।

#1 सहारन चींटी सहारन चींटी को थर्मोफिलिक चींटियां भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत गर्म तापमान में भी जीवित रहती हैं। सहारन चींटियां 125 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकती हैं, जो अब तक सबसे अधिक है। ये अफ्रीका में पाई जाती हैं और इनका इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने गर्मी की जांच में किया है। इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इंसानों की तुलना में गर्मी को अधिक सहन करती हैं।

#2 ऊंट ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये जानवर 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकते हैं। ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। इसका कारण है कि इनके शरीर में पानी की कमी को दूर करने की क्षमता होती है। ऊंट के शरीर में एक खास ग्रंथि होती है, जो इन्हें अधिक गर्मी को सहन करने में मदद करती है।

#3 लकड़ी के मेंढक लकड़ी के मेंढक उत्तरी अमेरिका में मिलता है। ये ठंडे तापमान को भी सहन कर सकते हैं। ये ठंडे तापमान के कारण मुंह से फेफड़े के पानी को बाहर निकाल देते हैं और खुद को ठंड के अनुकूल बना लेते हैं। ये ठंड के मौसम में जमीन के नीचे रहते हैं। गर्मियों में ये पानी के पास रहते हैं और अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं।

#4 ध्रुवीय भालू ध्रुवीय भालू आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका और एशिया के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं। ये जानवर ठंडे तापमान में रहते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को सहन कर सकते हैं। इनका शरीर बहुत मोटी त्वचा और घने फर से ढका होता है, जो इन्हें ठंड से बचाता है। इनके फर का रंग सफेद होता है, लेकिन ये असल में काले होते हैं। इनका वजन 1,500 पाउंड तक हो सकता है।