रात में सक्रिय रहते हैं ये 5 जानवर, जानिए इनके बारे में

कई जानवर दिन के समय आराम करते हैं और रात में अधिकतर बाहर आते हैं। रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों में चमगादड़, उल्लू, गिलहरी, लोमड़ी और ओपॉसम शामिल हैं। ये जानवर रात में भोजन करते हैं और इस दौरान शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं, जो रात में ही अधिकतर सक्रिय रहते हैं।

#1 उल्लू उल्लू एक ऐसा पक्षी है, जो ज्यादातर रात में ही सक्रिय रहता है। यह अपने शिकार को अंधेरे में भी देख सकता है क्योंकि इसकी आंखों में एक खास प्रकार का रंग होता है, जिससे यह रात में भी देख सकता है। यह पक्षी अपने शिकार का पता उसकी आवाज से लगाता है और उसे आसानी से पकड़ लेता है। इसके अलावा उल्लू की सुनने की ताकत भी बहुत तेज होती है, जिससे यह अपने शिकार को ढूंढता है।

#2 चमगादड़ चमगादड़ एक ऐसा जीव है, जो पूरी तरह से रात में ही सक्रिय रहता है। यह अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए एक खास तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक में चमगादड़ तेज आवाजें निकालते हैं, जो किसी वस्तु से टकराकर लौटती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वह कहां है। इसके अलावा चमगादड़ की सुनने की ताकत भी बहुत तेज होती है, जिससे वह अपने शिकार को ढूंढता है।

#3 गिलहरी गिलहरी एक ऐसा जानवर है, जो ज्यादातर रात में ही सक्रिय रहता है। यह अपने घोंसले को पेड़ों पर बनाती है और वहां से बाहर निकलकर खाना ढूंढती है। गिलहरी ज्यादातर नट्स, बीज और फल खाती है। इसके अलावा गिलहरी की सूंघने की ताकत भी बहुत तेज होती है, जिससे वह अपने खाने को आसानी से ढूंढती है। गिलहरी अपने खाने को पेड़ों पर छिपाकर रखती है ताकि उसे कोई दूसरा न खा सके।

#4 लोमड़ी लोमड़ी एक ऐसा जानवर है, जो ज्यादातर रात में ही सक्रिय रहता है। यह अपने घोंसले को जमीन में बनाती है और वहां से बाहर निकलकर खाना ढूंढती है। लोमड़ी ज्यादातर चूहे, खरगोश और पक्षियों का शिकार करती है। इसके अलावा लोमड़ी की सूंघने की ताकत भी बहुत तेज होती है, जिससे वह अपने शिकार को आसानी से ढूंढती है। लोमड़ी अपने खाने को पेड़ों पर छिपाकर रखती है ताकि उसे कोई दूसरा न खा सके।