उल्लू से जुड़े ये 5 अनोखे तथ्य जानकर हैरान रह जाएंगे आप

उल्लू एक ऐसा पक्षी है, जो रात में सक्रिय रहता है और अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह पक्षी कई प्रकार की प्रजातियों में पाया जाता है, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी होती हैं, जबकि कुछ छोटी होती हैं। उल्लू की आंखें बड़ी और गोल होती हैं, जो इसे रात में देखने में मदद करती हैं। आइए आज हम आपको उल्लू से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य बताते हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

#1 हमेशा सीधी रहती हैं उल्लू की आंखें उल्लू की आंखें हमेशा सीधी रहती हैं और वे अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते हैं। इसलिए उल्लू को देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। यह एक बहुत ही खास विशेषता है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। उल्लू की आंखों में खास रंग होते हैं, जो उन्हें रात में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा उल्लू की आंखें बहुत ही तेज होती हैं, जिससे वह अपने शिकार को आसानी से पकड़ता है।

#2 बहुत खास होते हैं उल्लू के पंख उल्लू के पंख बहुत खास होते हैं, जो उन्हें चुपचाप उड़ने में मदद करते हैं। इनके पंखों पर एक खास तरह का रेशा होता है, जो हवा के प्रतिरोध को कम करता है और उन्हें बिना आवाज किए उड़ने की अनुमति देता है। इसके अलावा उल्लू के पंख बहुत नरम होते हैं, जिससे वह आसानी से उड़ सकता है। इस तरह के पंखों के कारण उल्लू रात में शिकार करते समय किसी भी तरह की आवाज नहीं करते।

#3 उल्लू की सुनने की क्षमता होती है बेहतरीन उल्लू की सुनने की क्षमता बहुत ही बेहतरीन होती है, जो उन्हें रात में अपने शिकार को ढूंढने में मदद करती है। इनके कान बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिससे वे छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकते हैं। इसके अलावा उल्लू अपने कानों को अलग-अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं, जिससे उन्हें चारों ओर की आवाजें साफ-साफ मिलती हैं। यह खासियत उन्हें रात के अंधेरे में भी शिकार करने में सक्षम बनाती है।

#4 पाए जाते हैं अलग-अलग प्रकार के उल्लू दुनिया भर में कई प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी होती हैं, जबकि कुछ छोटी होती हैं। सबसे छोटा उल्लू पिग्मी उल्लू कहलाता है, जिसकी लंबाई केवल 5 इंच होती है। सबसे बड़ा उल्लू हैल्स फुल्ल कहलाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके अलावा भारत में भी कई प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, जिनमें बारहसिंगा उल्लू, ग्रेट हार्नेड उल्लू आदि शामिल हैं।