इम्पाला के बारे में जानिए 5 अनोखी बातें, जो आपको हैरान कर देंगी

इम्पाला एक प्रकार का हिरण है, जो अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। यह जानवर अपनी खूबसूरती और तेज कूदने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इम्पाला का शरीर हल्का और पतला होता है, जिससे यह तेज दौड़ सकता है और ऊंची ऊंचाइयों तक कूद सकता है। इसके अलावा इम्पाला सामाजिक जानवर है और झुंड में रहना पसंद करता है। आइए इम्पाला से जुड़ी कुछ अनोखी बातें जानते हैं।

#1 तेज कूदने में हैं माहिर इम्पाला अपने लंबे पैरों और मजबूत मांसपेशियों के कारण बहुत ऊंची कूद सकते हैं। ये जानवर एक बार में 10 फीट तक की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। इसके अलावा इम्पाला एक ही छलांग में 30 फीट तक की दूरी भी तय कर सकते हैं। यह उनकी तेज गति और ताकत का परिणाम है, जो उन्हें शिकारी जानवरों से बचाने में मदद करती है। इस कारण इम्पाला को 'कूदने वाला हिरण' भी कहा जाता है।

#2 मिलजुलकर रहने वाला जानवर इम्पाला बहुत ही मिलजुलकर रहने वाले जानवर होते हैं, जो झुंडों में रहते हैं। इनका झुंड आमतौर पर 10 से 100 तक की संख्या में होता है। इम्पाला का झुंड मिलकर शिकारियों से बचाव करता है और एक-दूसरे की सुरक्षा करता है। जब भी कोई खतरा होता है तो पूरा झुंड एक साथ मिलकर भागता है ताकि सभी सदस्य सुरक्षित रहें। इस तरह वे एक-दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जान बचाते हैं।

#3 गर्भावस्था होती है सबसे ज्यादा लंबी इम्पाला की गर्भावस्था सबसे ज्यादा लंबी होती है, जो लगभग 7 महीने तक चलती है। मादा इम्पाला एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। इन बच्चों को 'बछड़ा' कहा जाता है और ये बहुत ही प्यारे होते हैं। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद चलना सिखाया जाता है ताकि वे जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो सकें और शिकारियों से बच सकें। इस प्रक्रिया में मादा इम्पाला का पूरा ध्यान उनके ऊपर रहता है।

#4 खुद से खाना खोजने में होते हैं सक्षम इम्पाला अपने भोजन के लिए खुद ही खोज करते हैं, जिसमें घास, पत्तियां, फूल आदि शामिल होते हैं। ये जानवर दिन के समय घास चरते रहते हैं और रात के समय आराम करते हैं। इम्पाला अपने भोजन की तलाश में तेज गति से दौड़ते हुए आते-जाते रहते हैं ताकि वे ताजगी बनाए रख सकें और स्वस्थ रहें। इसके अलावा इम्पाला अपने भोजन के लिए अलग-अलग प्रकार की घास और पौधों का सेवन करते हैं।