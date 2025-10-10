पोलर बियर से जुड़े ये रोमांचक तथ्य जानकर रह जाएंगे हैरान

आर्कटिक के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले पोलर बियर को आइस बियर भी कहा जाता है। यह अपने सफेद रंग और विशाल आकार के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसकी शारीरिक बनावट और व्यवहार भी इसे अन्य भालुओं से अलग बनाते हैं। इस लेख में हम पोलर बियर से जुड़े कुछ ऐसे रोमांचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो शायद ही आपको पहले से पता हो। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 पोलर बियर का आकार होता है बहुत बड़ा पोलर बियर अन्य भालुओं की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। एक वयस्क पोलर बियर का वजन लगभग 350 से 700 किलोग्राम तक हो सकता है। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें देखकर किसी को भी यह नहीं लगता कि वे एक जानवर हैं। इनका लंबाई में आकार 7 फीट तक हो सकता है। इनका यह विशाल आकार उन्हें ठंडे आर्कटिक माहौल में जीवित रहने में मदद करता है।

#2 पोलर बियर की त्वचा होती है काली पोलर बियर की त्वचा भले ही सफेद दिखती हो, लेकिन असल में यह काली होती है। यह काली त्वचा पोलर बियर को गर्म रखती है और उन्हें ठंड से बचाती है। जब सूरज की किरणें इस काली त्वचा पर पड़ती हैं तो यह गर्मी को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे पोलर बियर का शरीर गर्म रहता है। इसके अलावा उनकी सफेद फर की परत उन्हें बर्फ के बीच भी छिपने में मदद करती है।

#3 पोलर बियर होते हैं बहुत अच्छे तैराक पोलर बियर समुद्र में तैरने में माहिर होते हैं। ये अपने बड़े पंजों का उपयोग करके पानी में तेजी से तैर सकते हैं। ये पानी में कई किलोमीटर तक जा सकते हैं ताकि वे अपने भोजन को ढूंढ सकें। इनके पंजे बड़े और चौड़े होते हैं, जो इन्हें बर्फीले पानी में आसानी से तैरने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनके पंजों पर मौजूद फर भी इन्हें ठंडे पानी में लंबे समय तक रहने में मदद करता है।