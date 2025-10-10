घर पर आसानी से बनाई जा सकती है मूंगफली की बर्फी, जानिए रेसिपी

मूंगफली की बर्फी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या रोजाना भी खा सकते हैं। यह मिठाई न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी पसंद आती है। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो इसे सेहत के लिए अच्छा बना सकते हैं। आइए आज हम आपको मूंगफली की बर्फी की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है।

सामग्री मूंगफली की बर्फी के लिए जरूरी सामग्रियां एक कप मूंगफली (छिली हुई), एक कप चीनी, आधा कप पानी, दो बड़ी चम्मच घी, थोड़ा-सा इलायची पाउडर, काजू (सजावट के लिए) इन सभी चीजों का उपयोग करना है, लेकिन आप चाहें तो अपने अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे मिठाई का स्वाद बदल जाएगा। इस मिठाई की तैयारी के लिए ये सामान जरूरी है।

स्टेप-1 मूंगफली को भूनें सबसे पहले एक कढ़ाई में बिना छिली हुई मूंगफली डालें और उन्हें मध्यम आंच पर भूनें। जब तक उनकी परतें सूखी न हो जाएं तब तक भूनते रहें। इसके बाद सभी भुनी हुई मूंगफलों को ठंडा करके हाथ से मसलकर उनके छिलके अलग कर लें। अब एक मिक्सी में इनको दरदरा पीस लें। इससे बर्फी के लिए मूंगफली का पाउडर तैयार हो जाएगा, जिसे आगे के व्यंजन में उपयोग किया जाएगा।

स्टेप-2 चाशनी बनाएं चाशनी बनाने के लिए एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें चीनी डालें। जब तक चीनी पानी में पूरी तरह से घुल न जाए तब तक मिश्रण को उबालते रहें। अब मिश्रण को एक चम्मच से लें और ठंडा करके देखें कि वह चाशनी एक तार बन रही है या नहीं। अगर चाशनी एक तार बन रही हो तो समझ जाएं कि यह तैयार हो चुकी है और इसे गैस से उतार लें।

स्टेप-3 मिश्रण तैयार करें चाशनी बनाने के बाद उसी पैन में घी गर्म करें और उसमें मूंगफली का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें चाशनी डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक थाली में फैलाकर ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उस पर इलायची पाउडर छिड़कें और एक चाकू की मदद से इसे बर्फी के आकार में काट लें। आपकी स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी तैयार है।