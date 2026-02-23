खत्म हो गई खट्टी क्रीम? इसकी जगह इन 5 सामग्रियों का करें इस्तेमाल, नहीं बदलेगा स्वाद

खट्टी क्रीम एक ऐसा डेयरी उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल देसी और विदेशी खान-पान में होता है। इससे कई भारतीय मिठाइयों और पकवानों का स्वाद बढ़ जाता है। हालांकि, अगर खट्टी क्रीम बाजार में न मिले या घर में खत्म हो जाए तो चिंता न करें। ऐसे में अगर आप इसकी जगह अन्य भारतीय सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो भी व्यंजनों का स्वाद बरकरार रहेगा। आइए खट्टी क्रीम के कुछ विकल्पों के बारे में जानते हैं।

#1 दही दही भारतीय खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेयरी उत्पाद है, जो खट्टी क्रीम का बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इससे आप न केवल मिठाइयां, बल्कि कई तरह के पकवान बना सकते हैं। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं और यह खट्टी क्रीम की तरह वजन भी नहीं बढ़ाता। इसकी मदद से व्यंजनों में मलाईदार स्वाद आएगा। खट्टेपन के लिए आप थोड़ा खट्टा दही ले सकते हैं।

#2 नारियल का दूध ज्यादातर लोग व्यंजनों को गाढ़ा करने के लिए खट्टी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, अगर आपके पास यह सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह पर नारियल का दूध भी उपयोग कर सकते हैं। नारियल का दूध न केवल आपके व्यंजनों को गाढ़ा बनाएगा, बल्कि उसमें एक अलग ही स्वाद जोड़ देगा। यह विकल्प उन लोगों के लिए भी अच्छा है, जो डेयरी उत्पादों से परहेज करते हैं या उन्हें पचाने में दिक्कत होती है।

Advertisement

#3 मलाई मलाई भी खट्टी क्रीम का एक अच्छा विकल्प हो सकती है, जो ताजा भी होगी। मलाई में स्वस्थ वसा होती है, जो इसे गाढ़ा बनाती है और इससे आपके व्यंजनों का स्वाद भी बढ़ सकता है। आप मलाई को सीधे खाने में डाल सकते हैं या फिर उसे हल्का फेंटकर व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं। मलाई का इस्तेमाल करके आप अपने व्यंजनों को एक अलग ही स्वाद और बनावट दे सकते हैं, जो चीज का विकल्प हो सकती है।

Advertisement

#4 दूध दूध भी खट्टी क्रीम का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर अगर आप इसे थोड़ी देर उबालकर गाढ़ा कर लें। उबाला हुआ दूध आपके व्यंजनों को मलाईदार बना सकता है और उसमें एक अलग ही स्वाद जोड़ सकता है। आप इसे मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के पकवान को मलाईदार बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कुछ व्यंजनों में ठंडा दूध शामिल करना बेहतर होता है।