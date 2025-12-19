पुरुषों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं चेल्सी बूट्स, जानिए इन्हें स्टाइल करने के तरीके

चेल्सी बूट्स एक सदाबहार फुटवियर हैं, जो पुरुषों के फैशन का सालों से हिस्सा रहे हैं। सर्दियों में ये न केवल आपके पैरों को गर्म रख सकते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को खास बनाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें आप कई तरह के कपड़ों के साथ पहनकर सबसे हैंडसम दिख सकते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको चेल्सी बूट्स को स्टाइल करने के 4 तरीके बताएंगे, जिससे आप हर मौके पर स्टाइलिश दिख सकते हैं।

#1 फॉर्मल सूट के साथ पहनें फॉर्मल सूट के साथ चेल्सी बूट्स पहनना एक बेहतरीन आउटफिट हो सकता है। अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग या शादी-ब्याह में जाने वाले हैं तो ग्रे या काले रंग के सूट के साथ काले रंग के चेल्सी बूट्स पहनें। यह मेल आपको पेशेवर और स्टाइलिश, दोनों ही लुक प्रदान करेगा। इसके अलावा आप अपनी शर्ट और टाई के रंग के अनुसार बूट्स के रंग का चयन कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा लुक संतुलित लगे।

#2 जींस और स्वेटर के साथ मेल बैठाएं रोजमर्रा में पुरुषों को जींस के साथ स्वेटर पहनना बहुत पसंद होता है। इनके साथ चेल्सी बूट्स पहनकर आप आरामदायक लुक पा सकते हैं। गहरे रंग की जींस और सफेद या ग्रे स्वेटर के साथ काले या भूरे रंग के चेल्सी बूट्स पहने जा सकते हैं। इनमें आप अलग और हैंडसम नजर आएंगे। अगर आप और खास दिखना चाहते हैं तो अपनी जींस को ऊपर की ओर मोड़कर एंकल लेंथ बना लें, जिससे आपके बूट्स अच्छे से नजर आएंगे।

#3 जैकेट के साथ कैरी करें सर्दियों में जैकेट के साथ चेल्सी बूट्स पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेदर या डेनिम जैकेट के साथ गहरे रंग की जींस और एकल रंग वाली टी-शर्ट पहनें। इसके बाद इसके साथ चेल्सी बूट्स पहन लें। इस आउटफिट में आपका पूरा शरीर ठंड से बचा रहेगा और आपको स्टाइलिश लुक भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी जैकेट के रंग और डिजाइन के अनुसार बूट्स का चयन कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा लुक संतुलित लगे।

