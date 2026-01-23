पकाने से पहले पत्तागोभी को अच्छी तरह साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके

कभी-कभी पत्तागोभी में कीड़े या अन्य छोटे जीव हो सकते हैं, जिनकी वजह से वह खाने के लिए सुरक्षित नहीं रह जाती है। इसलिए, इसे सही तरीके से साफ करना जरूरी होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप पत्तागोभी को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। इन तरीकों से पत्तागोभी में कीड़े रहने की संभावना काफी कम हो जाएगी और आप उसे बेफिक्र हो कर खान-पान में शामिल कर सकेंगे।

#1 पानी में भिगोएं पत्तागोभी को सबसे पहले पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो दें। इससे कीड़े और सारी गंदगी बाहर निकल आएगी। इसके बाद कुछ देर इसे सूख जाने दें और उसके बाद ही काटने की शुरुआत करें। इस तरीके से पत्तागोभी की ताजगी बनी रहती है और यह खाने लायक भी रहती है। आप चाहें तो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, ताकि सभी कीड़े पूरी तरह से निकल जाएं और गंदगी मौजूद होने की कोई गुंजाइश न रहे।

#2 नमक का उपयोग करें पत्तागोभी को साफ करने के लिए नमक का उपयोग करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए पत्तागोभी को आधे हिस्से में काटें और नमक छिड़क दें। कुछ मिनट बाद इसे पानी से धो लें। नमक की मदद से कीड़े और गंदगी आसानी से निकल जाती है। आप चाहें तो पत्तागोभी को कुछ देर तक नमक वाली पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। इस बात की चिंता न करें कि नमक का स्वाद पत्तागोभी में रह जाएगा।

#3 सिरका का इस्तेमाल करें पत्तागोभी को साफ करने के लिए सिरका भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी भरें और उसमें थोड़ा-सा सिरका मिला लें। अब इस मिश्रण में पत्तागोभी को डालें और 5-10 मिनट तक छोड़ दें। जब आप पत्तागोभी को बाहर निकालेंगे तो वह अच्छी तरह साफ हो जाएगी। इसके बाद पत्तागोभी को निकालकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि सिरके का स्वाद भी हट जाए।

