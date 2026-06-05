भारत के ये किले हैं अजेय, इन पर कभी कोई नहीं कर पाया कब्जा
क्या है खबर?
भारत में कई किलों का निर्माण किया गया था, जो आज भी अपनी भव्यता और खूबसूरती को बनाए हुए हैं। ये किले न केवल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं, बल्कि इतिहास के नजरिए से भी अहम हैं। आज हम आपको ऐसे किलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अजेय हैं और जिनका इतिहास काफी पुराना है। इन किलों की यात्रा आपको इतिहास की एक झलक दिखा सकती है, क्योंकि इन पर कभी कोई कब्जा नहीं कर पाया।
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कुंबलगढ़ किला
कुंबलगढ़ किला राजस्थान के कुंभलगढ़ में अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी श्रृंखला पर स्थित एक भव्य किला है। इसे 'भारत की भव्य दीवार' नाम से भी जाना जाता है, जिसकी बाहरी दीवारें 36 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। यह एक ऊंची और ऊबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित है, जो इसे शत्रुओं से छिपाए रखती है। इसके बहुस्तरीय द्वारों के कारण आक्रमणकारी आसानी से पराजित हो जाते थे, जिसकी वजह से यह अजय कहलाता है।
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मुरुद-जंजीरा किला
महाराष्ट्र के अलीबाग के पास बना मुरुद-जंजीरा किला भी इस सूची में शामिल होता है। अरब सागर से पूरी तरह घिरा हुआ यह समुद्री किला सिद्दी शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसकी दीवारें 12 मीटर ऊंची हैं और इसमें 19 बुर्ज हैं। सदियों से इसने मराठों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच नौसेनाओं के हमलों का सामना किया और पूरी तरह से अपराजित रहा। इसकी सुंदरता भी देखते ही बनती है।
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मेहरानगढ़ किला
जोधपुर का मेहरानगढ़ किला इतना भव्य और सुंदर है कि इसे देखने लाखों लोग हर साल आते हैं। शहर से 400 फीट ऊपर एक खड़ी चट्टान पर बने इस किले की दीवारें 120 फीट ऊंची और 70 फीट मोटी हैं। इसे कभी भी बलपूर्वक जीता नहीं जा सका। जिस भी शासक ने इस पर कब्जा किया, उसने राजनीतिक संधियों, बदलते गठबंधनों या घेराबंदी के माध्यम से ऐसा किया। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह वास्तव में अजेय है।
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कांगड़ा किला
हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा कांगड़ा किला भी इस सूची में शामिल होता ही है। हिमालय के सबसे पुराने और सबसे बड़े किलों में से एक होने के नाते यह किला प्राकृतिक रूप से बंगंगा और पाताल गंगा नदियों और खड़ी चट्टानी पहाड़ियों से सुरक्षित है। इन प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद, इसने महमूद गजनी और अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राटों के विनाशकारी आक्रमणों का सामना किया। हालांकि, यह आज भी पहले-सा ही खड़ा है।