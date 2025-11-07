नागालैंड के इन 4 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप, जानिए रेसिपी 

नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक पहाड़ी राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हस्तशिल्प के लिए मशहूर है। यहां का खान-पान अपने तीखे, मसालेदार और फर्मेंटेड स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसमें बांस और जंगली जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। नागा थाली में चावल, उबली सब्जियां और चटनियां शामिल होती हैं। अगर आप नागालैंड की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको यहां के ये पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन खाने चाहिए।

#1 स्टिर फ्राई बांस नागा खान-पान में बांस का खूब इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक लजीज सब्जी बनती है। हम बात कर रहे हैं स्टिर फ्राइड बांस की, जिसमें कई अन्य सब्जियां भी शामिल होती हैं। इसे बनाने के लिए बांस का छिलका उतारें और उसे टुकड़ों में काट कर उबाल लें। एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें जीरा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर भूनें। इसमें मसाले, नमक, बांड के टुकड़े और अन्य सब्जियां डालकर पकाएं।

#2 आईकीबे नागालैंड में बनने वाली मिक्स वेज सब्जी को आईकीबे कहा जाता है। इसकी रेसिपी की शुरुआत अरबी को उबालने और छीलने से होगी। इसके बाद इन्हें मीस कर पानी में पकाया जाता है और इसमें पारंपरिक मसाले डाले जाते हैं। अब इसमें सरसों के पत्ते डालकर पकाए जाते हैं, जब तक वे मुलायम न हो जाएं। उबाल आने के बाद इसमें नमक और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। आप इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं।

#3 नकुपी अलु नाकुपी अलु पात्रा जैसा एक पकवान होता है, जिसे पत्तों को रोल करके तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए अरबी के पत्तों को धो कर उन पर बेसन आदि का मिश्रण लगा दें। इसके बाद पत्तों में दाल, मसालों और जड़ी-बूटियों की स्टफिंग करें और उन्हें रोल कर लें। इन रोल्स को भाप में पका लें, जब तक ये मुलायम न हो जाएं। इसे नागा लोग चावल के साथ खाते हैं या साइड डिश की तरह परोसते हैं।