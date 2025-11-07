सर्दियों में पीने चाहिए ये स्वास्थ्यवर्धक पेय, मिलेंगे कई फायदे

सर्दियों में शरीर को ठंड से बचाने के लिए गर्माहट देने वाले पेय का सेवन करना चाहिए। ये पेय न केवल गर्माहट देते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। साथ ही सर्दियों के दौरान इन पेय को पीने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। आइए कुछ ऐसे स्वास्थ्यवर्धक पेय के बारे में जानते हैं, जिनका सेवन सर्दियों में करना लाभदायक है और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 दालचीनी की चाय दालचीनी की चाय में सूजन कम करने वाले और शरीर को सुरक्षित रखने वाले गुण होते हैं, जो सर्दियों के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। यह चाय दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है और शरीर से विषाक्त प्रभाव को दूर करने में सहायक है। लाभ के लिए गर्म पानी में थोड़ी दालचीनी की डंडी डालकर अच्छे से उबालें, फिर इसे कप में छानकर पिएं।

#2 ग्रीन टी ग्रीन टी में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद गुण ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और वजन कम करने में भी सहायक होते हैं। ग्रीन टी का सेवन सर्दियों में सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। लाभ के लिए एक कप गर्म पानी में ग्रीन टी बैग को डुबोकर, उसका सेवन करें।

#3 आंवला का रस आंवला विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो सर्दियों में होने वाली समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। आंवला का जूस पीने से पाचन क्रिया को बढ़ावा मिल सकता है। सुबह खाली पेट एक गिलास आंवला का रस पीना फायदेमंद होता है।