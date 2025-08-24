मादा नहीं ये नर जीव देते हैं बच्चों को जन्म, जानकर हो जाएंगे हैरान

चाहे इंसान हों या जानवर, प्रकृति का नियम है कि हमेशा मादा बच्चों को जन्म देती हैं। हालांकि, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, जिनमें बाप ही मां का किरदार अदा करते हैं। सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन कुछ नर जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। आज के लेख में हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे। ये सभी मां की तरह पेट में बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर दर्द झेलते हुए उन्हें दुनिया में लाते हैं।

#1 समुद्री घोड़ा ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नर समुद्री घोड़े खुद अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इस समुद्री जीव की प्रजनन प्रक्रिया वाकई निराली है। मादा समुद्री घोड़ा अपने नर साथी के शरीर से जुड़ी खास थैली में अपने अंडे डाल देता है। इसके बाद नर समुद्री घोड़ा इसी थैली में अंडों को फर्टिलाइज करता है। नर तब तक बच्चों को अपने गर्भ में रखता है जब तक कि वे विकसित नहीं हो जाते।

#2 समुद्री ड्रैगन समुद्री ड्रैगन एक खास तरह का जीव होता है, जो दिखने में कुछ हद तक समुद्री घोड़े जैसा ही लगता है। नर समुद्री घोड़े की तरह ही नर समुद्री ड्रैगन भी बच्चे पैदा करते हैं। हालांकि, ये जीव शरीर पर मौजूद थैली के बजाय अपनी पूंछ के निचले हिस्से में अंडों को फर्टिलाइज करते हैं। उनकी पूंछ अंडों को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उनमें मौजूद बच्चे बाहर नहीं आ जाते।

#3 पाइप मछली पाइप मछली एक अनोखा समुद्री जीव है, जो किसी पाइप जितना ही पतला और लंबा होता है। नर पाइप मछली प्रकृति के नियम को बदलते हुए बच्चों को जन्म देती हैं। ये मछलियां फर्टिलाइज किए गए अंडों को या तो शरीर से जुड़ी थैली में रखती हैं या अपने शरीर के बाहर चिपका कर रखती हैं। जब अंडों में मौजूद बच्चे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो नर उन्हें पानी में छोड़ देता है।