शादी के दिन दूल्हे इस्तेमाल कर सकते हैं ये 4 मेकअप उत्पाद, लगेंगे हैंडसम

शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास दिन होता है। इस दिन दूल्हा और दुल्हन, दोनों ही आकर्षक दिखना चाहते हैं। जहां दुल्हन मेकअप पर खास ध्यान देती हैं, वहीं दूल्हों को भी अपने लुक को खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस लेख में हम आपको 4 मेकअप उत्पाद के बारे में बताएंगे, जो दूल्हे के चेहरे की चमक को बढ़ाने में मदद करेंगे और हल्का मेकअप करने के काम आएंगे।

#1 बीबी क्रीम बीबी क्रीम एक बेहतरीन बेस मेकअप उत्पाद है, जो दूल्हे के चेहरे को निखार ला सकता है। यह फाउंडेशन से हल्का होता है और ज्यादा बनावटी चमक नहीं देता। यह क्रीम त्वचा को नमी देती है और उसे सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचा सकती है। बीबी क्रीम लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें और फिर हल्के हाथों से इसे पूरे चेहरे पर फैलाएं। आपको अपनी त्वचा की रंगत के मुताबिक बीबी क्रीम लगानी चाहिए।

#2 कंसीलर अगर आपके चेहरे पर कोई दाग-धब्बे हैं तो उन्हें छुपाने के लिए कंसीलर का उपयोग करें। कंसीलर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो खासतौर पर दाग-धब्बों को छुपाने के काम आता है। इसे अपने आंखों के नीचे, नाक के पास और जहां भी जरूरत हो वहां लगाएं। इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करें, ताकि दाग-धब्बे पूरी तरह से छिप जाएं और आपका चेहरा साफ-सुथरा दिखे। आप इस उत्पाद के जरिए कलर करेक्ट भी कर सकते हैं।

Advertisement

#3 कॉम्पैक्ट पाउडर मेकअप सेट करने के लिए पाउडर का उपयोग करना बढ़िया निर्णय होगा। पाउडर आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करेगा और चेहरे की चमक को बरकरार रखेगा। इसके लिए एक मुलायम ब्रश की मदद से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं और इसे पूरे चेहरे पर फैला लें। ध्यान रखें कि पाउडर ज्यादा न लगे, ताकि आपका चेहरा प्राकृतिक दिखे और मेकअप भी सही तरीके से सेट हो जाए।

Advertisement