इस साल भारतीय बन गए हैं इन विदेशी पकवानों के शौकीन, जानिए इनकी खासियत
क्या है खबर?
आधुनिक युग में भारतीय लोग विदेशी व्यंजनों को भी खुले दिल से अपनाने लगे हैं। 2026 में भी इस प्रवृत्ति में कोई कमी आने की उम्मीद नहीं है। विदेशी व्यंजनों का स्वाद और उनकी अनोखी रेसिपी भारतीयों को आकर्षित कर रही हैं। आइए हम आपको उन 5 विदेशी व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनका स्वाद 2026 में भारतीयों को बहुत पसंद आ सकता है और ये भारतीयों के दिल में जगह बना सकते हैं।
#1
बबल चाय
बबल चाय एक ताइवान से आया हुआ पेय है, जिसे बाबा चाय नाम से भी जाना जाता है। यह मीठा और मलाईदार पेय गेंद के आकार के टैपिओका पर्ल से बनता जाता है। इसे कई अलग-अलग फ्लेवर में तैयार किया जाता है। बबल चाय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और यह कई भारतीय शहरों में उपलब्ध है। आप इसे दूध या पानी वाले, दोनों प्रकार के विकल्प में चुन सकते हैं।
#2
डंपलिंग
डंपलिंग एशियाई व्यंजनों में बहुत आम हैं। ये छोटे-छोटे पकवान विभिन्न प्रकार की फिलिंग से भरे होते हैं और उन्हें भाप में पकाकर या तलकर बनाया जाता है। इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार चखने पर आप इन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। डंपलिंग को सोया सॉस या चिली ऑयल के साथ परोसा जाता है। यह पकवान नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया में अलग-अलग तरह बनता है।
#3
गुआकामोली
गुआकामोली मेक्सिकन व्यंजन का हिस्सा है, जो एवोकाडो, टमाटर, प्याज और नींबू जैसी ताजा सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इसे नाचो या किसी भी स्नैक के साथ खाया जा सकता है। इसकी क्रीमी बनावट और ताजगी भरा स्वाद इसे बहुत लजीज बना देते हैं। गुआकामोली न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि पोषण से भरपूर भी होती है। इसमें आप सालसा मिलाकर इसे और भी ज्यादा लजीज बना सकते हैं।
#4
रामेन नूडल्स
रामेन नूडल्स जापानी व्यंजन का हिस्सा हैं, जिन्हें मसालेदार सूप में पकाया जाता है। ये झटपट बन जाने वाली नूडल डिश है, जो अलग-अलग तरह के फ्लेवर में बनती है। इनका स्वाद और सुगंध इतना बेहतरीन होता है कि ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनके इंस्टेंट विकल्प आपको हर दुकान की शेल्फ पर रखे मिल जाएंगे। इनमें मशरूम, पनीर, चीज, हरी सब्जियां, टोफू, सोया और अलग-अलग तरह के नूडल्स शामिल किए जाते हैं।