मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड, जिन्हें एक बार नहीं बार-बार खाना चाहेंगे आप
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश अपने ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ बेहतरीन स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। यहां के स्ट्रीट फूड में आपको अनोखा स्वाद और अनोखी खुशबू मिलेगी। इन स्ट्रीट फूड की खासियत यह है कि ये सभी जगहों पर आसानी से मिल जाते हैं और इनके दाम भी बहुत कम होते हैं। आइए आज हम आपको मध्य प्रदेश के कुछ बेहतरीन स्ट्रीट फूड के बारे में बताते हैं, जो आपके मुंह में पानी ला देंगे।
#1
पोहा जलेबी का अनोखा मेल
इंदौर का यह व्यंजन तो पूरे देश में मशहूर हो चुका है। पोहे को हल्दी और सरसों के तेल के साथ पकाया जाता है, फिर इसमें मूंगफली, नींबू का रस और बारीक कटा प्याज मिलाया जाता है। वहीं, दूसरी तरफ जलेबी गर्म तेल में तली जाती है। यह मेल खाने में इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे। यह नमकीन और मीठे का संयोजन वाकई लाजवाब होता है।
#2
दाल-बाटी चूरमा
राजस्थान का यह पारंपरिक पकवान मध्य प्रदेश में भी बहुत पसंद किया जाता है। इसमें दाल, बाटी और चूरमा, तीनों ही एक साथ परोसे जाते हैं। दाल में प्याज, टमाटर और मसाले डाले जाते हैं, वहीं बाटी को घी में डुबोकर पकाया जाता है। चूरमा में सूजी, गुड़ और घी का इस्तेमाल होता है। यह मेल खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि पहला निवाला लेते ही मुंह में स्वाद का विस्फोट हो जाता है।
#3
आलू के बड़े
इन आलू के बड़े को बनाने के लिए पहले आलू को उबालकर उसका गूदा निकाल लिया जाता है, फिर इसमें मसाले मिलाकर गोल आकार में ढाला जाता है। इसके बाद बेसन का घोल तैयार करके उसमें इन आलुओं को डाला जाता है और गर्म तेल में तला जाता है। इस तरह से तैयार इन आलू के बड़े को हरी और मीठी चटनी के साथ खाया जाता है। यह एक ऐसा स्वाद है जो हर किसी को पसंद आता है।
#4
भुट्टे की कीस
इंदौर की मशहूर भुट्टे की कीस बनाने के लिए सबसे पहले भुट्टे को कद्दूकस कर लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने और जीरा डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर भूनें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हींग शामिल करके मिलाएं और कद्दूकस किया हुआ भुट्टा भी डाल दें। अंत में इसमें आधा कप दूध डालकर पकने दें और आनंद लें।