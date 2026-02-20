घर पर बना लें होली के लिए ये 4 तरह के हर्बल रंग, होते हैं सुरक्षित

होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस साल होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जाने वाला। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपने गिले-शिकवे दूर करते हैं। हालांकि, बाजारों में मौजूद अधिकतर रंग रासायनिक होते हैं, जो त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपको होली खेलने के लिए ये 4 हर्बल रंग बना लेने चाहिए।

#1 गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं गुलाबी रंग गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी रंग बनाया जा सकता है, जो त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। इसके लिए गुलाब की ताजा पंखुड़ियों को पीसकर उनका पाउडर बना लें। इसके बाद इसे कपड़े में डालकर निचोड़ लें। ध्यान रखें कि गुलाब की पंखुड़ियां धूप में सुखी होनी चाहिए, जिससे उनका रंग और खुशबू बरकरार रहे। गुलाब का रंग न केवल त्वचा के लिए सुरक्षित है, बल्कि यह एक प्राकृतिक खुशबू भी देता है।

#2 हल्दी से बनाएं पीला रंग हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो भारतीय रसोई में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से आप पीला रंग बना सकते हैं। इसके लिए हल्दी के पाउडर में थोड़ा-सा बेसन मिलाकर उसमें पानी डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को धूप में सुखा दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे कपड़े में बांध लें और होली पर इसका इस्तेमाल करें। यह मिश्रण आपकी त्वचा को निखारने में भी मदद करेगा।

#3 चुकंदर से बनाएं लाल रंग चुकंदर एक सब्जी है, जो अपने प्राकृतिक लाल रंग के लिए जानी जाती है। होली खेलने के लिए इसका उपयोग करना भी सुरक्षित है। इसके लिए चुकंदर को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और उसमें थोड़ा-सा गेहूं का आटा मिलाकर इसे धूप में सुखा दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे कपड़े में बांध लें और होली पर इस्तेमाल करें। चुकंदर का रंग आपकी त्वचा में एक चमक भी ला सकता है।

