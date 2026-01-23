फरवरी के महीने में अपने बागीचे में लगाएं ये 4 तरह के फूल, घर लगेगा खूबसूरत

फूलों की खुशबू और रंगों से भरा बागीचा किसी भी घर की शोभा बढ़ा सकता है। फरवरी का महीना फूलों के लिए बेहतरीन समय होता है, क्योंकि इस समय ठंड कम होती है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस लेख में हम आपको 4 ऐसे फूलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप फरवरी में अपने बागीचे में लगा सकते हैं। ये फूल न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि इनके पौधे भी कम देखभाल मांगते हैं।

#1 गुलाब गुलाब का फूल हर मौसम में खिलता है, लेकिन फरवरी में इसे लगाने से आपके बागीचे में नई जान आ जाएगी। गुलाब के पौधे को रोजाना पानी देना चाहिए और मिट्टी को गीला रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें महीने में एक बार खाद डालें, ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलें। इस पौधे के लिए धूप भी जरूरी है, इसलिए इसे दिन में 5-6 घंटे धूप में रखें। गुलाब के पौधे को समय-समय पर काटकर उसकी देखभाल करें।

#2 गेंदे के फूल गेंदे के फूल भारतीय त्योहारों और पूजा-पाठ में बहुत अहमियत रखते हैं। इनके पौधों को फरवरी में लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये जल्दी फूल देते हैं और इनकी देखभाल करना आसान है। गेंदे के पौधे को रोजाना पानी देना चाहिए और इनके लिए धूप भी जरूरी है। इनकी जड़ों को ठंडा रखने के लिए मिट्टी को गीला रखें। इन फूलों का उपयोग आप पूजा-पाठ, सजावट या फिर औषधीय उपयोगों के लिए कर सकते हैं।

#3 चमेली चमेली की खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है, जो आपके घर को महका सकती है। इसके पौधे लगाने के लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करें और उसको 3-4 घंटे धूप में रखें। इनकी जड़ों को ठंडा रखने के लिए मिट्टी को गीला रखें। इन पौधों की नियमित देखभाल करें, ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छे से बढ़ सकें। फरवरी में आप सर्दियों वाली चमेली का पौधा लगा सकते हैं, जो ज्यादा फूल देगा।

