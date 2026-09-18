गुरुग्राम के नाले में मिला लापता व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका

मंछंदा 6 सितंबर को लाजपतराय नगर में खरीदारी करने और एक रेस्टोरेंट में लंच के बाद अपने परिवार की कार से गुरुग्राम के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन सुबह उन्होंने आखिरी बार मैसेज किया था। जब वे वापस नहीं लौटे, तो परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तस्वीरों समेत सभी ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ दिल्ली पुलिस को सौंपे जाएंगे, ताकि वे आगे की जांच कर सकें।

मामले की जांच अभी भी जारी है।