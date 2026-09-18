गुरुग्राम के नाले में मिला लापता व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका
दिल्ली के रहने वाले 31 वर्षीय मैनेजर युवराज सिंह मंछंदा कई दिनों तक लापता रहने के बाद गुरुग्राम के एक नाले में मृत मिले। परिवार को शक है कि वे जिन लोगों से मिलने गए थे, उन्हीं ने युवराज की हत्या की है।
अफसोस की बात है कि कई दिनों तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। बाद में, जिपनेट पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीरों और उनसे मिले सामान के आधार पर परिवार ने उनकी पहचान की। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार, जांच जारी
मंछंदा 6 सितंबर को लाजपतराय नगर में खरीदारी करने और एक रेस्टोरेंट में लंच के बाद अपने परिवार की कार से गुरुग्राम के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन सुबह उन्होंने आखिरी बार मैसेज किया था। जब वे वापस नहीं लौटे, तो परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तस्वीरों समेत सभी ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ दिल्ली पुलिस को सौंपे जाएंगे, ताकि वे आगे की जांच कर सकें।
मामले की जांच अभी भी जारी है।