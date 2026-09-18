रांची से छिन सकती है बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की मेजबानी

रांची से छिनेगी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की मेजबानी? भारतीय टीम प्रबंधन ने BCCI से लगाई गुहार

लेखन भारत शर्मा 11:41 am Sep 18, 202611:41 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बहुप्रतीक्षित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2027 का आयोजन 21 जनवरी से 27 फरवरी, 2027 तक होगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा, लेकिन अब इसके कार्यक्रम में बदलाव होता नजर आ रहा है। सीरीज के चौथे मुकाबले की मेजबानी रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम को मिली है, लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस मुकाबले को कहीं और स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। आइए इसका कारण जानते हैं।