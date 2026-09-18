मिली बॉबी ब्राउन ने किया दूसरे बच्चे का ऐलान

अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन दूसरी बार बनीं मां, पति जेक के साथ किया बच्चे का स्वागत

लेखन ज्योति सिंह 11:19 am Sep 18, 202611:19 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' में 'इलेवन' की भूमिका निभाने वालीं हॉलीवुड अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन 22 साल की उम्र में दूसरी बार मां बन गई हैं। उन्होंने अपने पति जेक बोंगियोवी के साथ मिलकर एक बेटे का स्वागत किया है। इसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया। साथ में बच्चे की पहली झलक भी दिखाई। पीपुल मैगजीन के अनुसार, मिली और जेक ने बेटे को गोद लिया है, लेकिन इसकी उन्होंने अभी पुष्टि नहीं की है।