अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन दूसरी बार बनीं मां, पति जेक के साथ किया बच्चे का स्वागत
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' में 'इलेवन' की भूमिका निभाने वालीं हॉलीवुड अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन 22 साल की उम्र में दूसरी बार मां बन गई हैं। उन्होंने अपने पति जेक बोंगियोवी के साथ मिलकर एक बेटे का स्वागत किया है। इसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया। साथ में बच्चे की पहली झलक भी दिखाई। पीपुल मैगजीन के अनुसार, मिली और जेक ने बेटे को गोद लिया है, लेकिन इसकी उन्होंने अभी पुष्टि नहीं की है।
ऐलान
दंपति ने दिखाई अपने बच्चे की पहली झलक
मिली और जेक ने इंस्टाग्राम पर अपनी संयुक्त पोस्ट में बेटे के आगमन का ऐलान किया है।
उन्होंने बच्चे की एक झलक साझा की है, जिसमें उसका नन्हा हाथ अपने पिता जेक की उंगली में लिपटा हुआ है। वहीं, मिली ने अपना हाथ दोनों हाथों पर रखा हुआ है। तस्वीर में वह अपनी 'मॉम' रिंग भी दिखा रही हैं।
अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'हाय नन्हे दोस्त!' फिलहाल, दोनों ने बच्चे का चेहरा सार्वजनिक नहीं किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Millie Bobby brown has adopted her second child with Jake Bongiovi!!❤️🙌🏻— Thara❤️ (@Thaaraaura) September 18, 2026
They welcomed the another little guy in their world👼🏻
most celebs being problematicc to stay in the news meanwhile this woman just does viral for how sweet and good mom she is...😍#Milliebobbybrown pic.twitter.com/qIEDePPhOo
शादी
शादी के कुछ महीने बाद माता-पिता बन गए थे दोनों
मिली और जेक के रिश्ते की चर्चाओं ने सबसे पहले 2021 में लोगों का ध्यान खींचा था। फिर अगले ही साल उन्होंने अपना रिश्ता सार्वजनिक कर दिया।
लंबे समय की डेटिंग के बाद 2023 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर अगले साल शादी के बंधन में बंध गए। कुछ महीने बाद ही अगस्त में उन्होंने एक बेटी को गोद लिया।
जोड़े ने अपने पहले बच्चे का ऐलान अगस्त, 2025 में सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर किया था।