इन शहरों में 10 मिनट में मंगाएं आईफोन 18 प्रो

इन शहरों में 10 मिनट में मंगाएं आईफोन 18 प्रो, घर बैठे करें ऑर्डर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:54 am Sep 18, 202610:54 am

क्या है खबर?

ऐपल के नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स अब भारत के चुनिंदा शहरों में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ग्राहक इन फोन को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ जगहों पर करीब 10 मिनट में डिलीवरी मिलने का विकल्प भी है। ब्लिंकिट ने इन दोनों मॉडल के साथ ऐपल वॉच सीरीज 12 और एयरपॉड्स 5 भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराए हैं। हालांकि, डिलीवरी का समय स्टॉक और ग्राहक की लोकेशन पर निर्भर करेगा।