इन शहरों में 10 मिनट में मंगाएं आईफोन 18 प्रो, घर बैठे करें ऑर्डर
क्या है खबर?
ऐपल के नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स अब भारत के चुनिंदा शहरों में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ग्राहक इन फोन को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ जगहों पर करीब 10 मिनट में डिलीवरी मिलने का विकल्प भी है। ब्लिंकिट ने इन दोनों मॉडल के साथ ऐपल वॉच सीरीज 12 और एयरपॉड्स 5 भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराए हैं। हालांकि, डिलीवरी का समय स्टॉक और ग्राहक की लोकेशन पर निर्भर करेगा।
शहर
ब्लिंकिट पर इन शहरों में मिलेगी सुविधा
ब्लिंकिट ने ऐपल के साथ साझेदारी करके दिल्ली-NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ में नए उत्पाद उपलब्ध कराए हैं।
कंपनी आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को चार रंगों में बेच रही है। इनमें ब्लैक, सिल्वर, बरगंडी और ग्लेशियर शामिल हैं। ग्राहक अपने नजदीकी डिलीवरी क्षेत्र में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार फोन ऑर्डर कर सकते हैं।
सभी जगह एक जैसा स्टॉक होना जरूरी नहीं है।
स्टोरेज
जेप्टो पर स्टोरेज और रंग के विकल्प
ब्लिंकिट के ही समान जेप्टो ने भी आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और एयरपॉड्स 5 की बिक्री शुरू करने की घोषणा की है।
यहां ये उत्पाद 18 सितंबर की सुबह 08:00 बजे से दिल्ली-NCR, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में उपलब्ध होंगे। दोनों आईफोन मॉडल को 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज में सूचीबद्ध किया गया है।
2TB आईफोन 18 प्रो केवल बरगंडी और ग्लेशियर रंग में उपलब्ध है।
डिस्काउंट
क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा डिस्काउंट
ब्लिंकिट और जेप्टो से आईफोन खरीदने वाले ग्राहकों को कुछ बैंक कार्ड पर छूट और नो-कॉस्ट EMI का लाभ मिल सकता है।
जेप्टो, चुनिंदा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स पर 7,000 रुपये तक की तत्काल छूट दे रहा है।
एयरपॉड्स 5 पर भी कुछ कार्ड से 1,500 रुपये की छूट मिल सकती है। ऑफर की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं।