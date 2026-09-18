फिल्म निर्माता डोमिनिक संगमा पर हमला

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्माता डोमिनिक संगमा पर हमला, छात्राओं से बदसलूकी रोकने पर मारपीट

लेखन नेहा शर्मा 10:52 am Sep 18, 202610:52 am

क्या है खबर?

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और FTII जोटे कैंपस (अरुणाचल प्रदेश) के फैकल्टी सदस्य डोमिनिक संगमा पर हमला किया गया है। यह घटना तब हुई, जब उन्होंने छात्राओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी कर रहे 2 अज्ञात पुरुषों का विरोध किया। हमले के बाद पुलिस ने त्वरित जांच शुरू कर दी है। इस घटना की फिल्म जगत और शैक्षणिक समुदाय में कड़ी निंदा की जा रही है तथा आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठ रही है।