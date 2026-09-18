अमेरिका में सिख ट्रक चालक को 17 बार चाकू मारकर घायल किया

अमेरिका में सिख ट्रक चालक को 17 बार चाकू मारकर घायल किया, ट्रंप प्रशासन पर सवाल

लेखन गजेंद्र 11:31 am Sep 18, 202611:31 am

क्या है खबर?

अमेरिका के व्योमिंग राज्य में एक विश्राम स्थल पर 28 वर्षीय सिख ट्रक चालक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। आरोपी को 17 बार चाकू मारा गया था। पीड़ित सैक्रामेंटो के रहने वाले हैं। उनकी गर्दन, छाती, बांहों और पसलियों में चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। उसने घटना से कुछ दिन पहले अप्रवासियों को लेकर विवादित पोस्ट की थी।