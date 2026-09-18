अमेरिका में सिख ट्रक चालक को 17 बार चाकू मारकर घायल किया, ट्रंप प्रशासन पर सवाल
क्या है खबर?
अमेरिका के व्योमिंग राज्य में एक विश्राम स्थल पर 28 वर्षीय सिख ट्रक चालक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। आरोपी को 17 बार चाकू मारा गया था। पीड़ित सैक्रामेंटो के रहने वाले हैं। उनकी गर्दन, छाती, बांहों और पसलियों में चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। उसने घटना से कुछ दिन पहले अप्रवासियों को लेकर विवादित पोस्ट की थी।
घटना
पीछे से किया गया था वार
पीड़ित चालक का नाम केवल सिंह है। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार तड़के इंटरस्टेट 80 पर स्थित बिटर क्रीक रेस्ट एरिया के एक बाथरूम में उनके ऊपर पीछे से हमला हुआ था।
वह पेंसिल्वेनिया की ओर जाते समय वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहा था, तभी हमलावर ने अचानक गर्दन, छाती, बांहों और पसलियों पर कई जगह चाकू से वार किए।
वह किसी तरह वॉशरूम से बाहर निकलने में कामयाब रहा, जिसके बाद वह बाहर गिर पड़ा।
जांच
हमलावर गिरफ्तार किया गया
घटना के बाद विश्राम स्थल पर मौजूद एक हिस्पैनिक परिवार ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को संदिग्ध के ट्रक के बारे में जानकारी दी।
व्योमिंग हाईवे पेट्रोल ने विश्राम क्षेत्र से लगभग 113 किलोमीटर दूर रॉलिन्स के पास वाहन को रोका और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान एंड्रयू क्रिस बज़्दक के रूप में हुई।
ब्जदक पर फर्स्ट-डिग्री हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है। अभी हमले के कारणों का पता नहीं चला है।
जांच
ट्रंप प्रशासन के पोस्ट पर क्यों उठ रहे सवाल?
चाकूबाजी की घटना तब हुई, जब अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से निर्मित ट्रांसफॉर्मर-शैली के एक ग्राफिक को पोस्ट किया था।
उसमें ट्रंप प्रशासन ने अवैध और अप्रवासी ट्रक चालकों पर की जा रही कार्रवाई के तहत 'सिंह' नामक एक सिख व्यक्ति को निशाना बनाया था।
पोस्टर पर लिखा था, "अमेरिका अमेरिकियों के लिए है। हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, मिस्टर सिंह।"
इसमें लोगों से देश छोड़ने का भी आग्रह था।
ट्विटर पोस्ट
इस पोस्ट की हो रही आलोचना
This is disgusting.— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) September 10, 2026
Trump’s government is trafficking in racist propaganda targeting the Sikh community. pic.twitter.com/LUX5fOLfMA