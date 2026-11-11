मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटाखों का बचाव किया, बोले- प्रदूषण केवल कुछ समय के लिए होता है
लेखन आबिद खान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि प्रदूषण को लेकर चिंताएं बढ़ने के बावजूद वे दिवाली पर पटाखों पर रोक नहीं लगाएंगे।
अयोध्या में एक दिवाली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण बस कुछ समय के लिए ही होता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद भी जश्न मनाते दिखे।
योगी आदित्यनाथ ने आलोचकों को लगाई फटकार
योगी आदित्यनाथ ने पटाखों को लेकर उठ रही आलोचनाओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोग पटाखों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों से जुड़ा प्रदूषण हमारी सांस्कृतिक परंपराओं पर हावी नहीं होना चाहिए। यह बहस खासकर इसलिए भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों में अक्सर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है।