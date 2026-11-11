मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटाखों का बचाव किया, बोले- प्रदूषण केवल कुछ समय के लिए होता है

योगी आदित्यनाथ ने पटाखों को लेकर उठ रही आलोचनाओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोग पटाखों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों से जुड़ा प्रदूषण हमारी सांस्कृतिक परंपराओं पर हावी नहीं होना चाहिए। यह बहस खासकर इसलिए भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों में अक्सर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है।