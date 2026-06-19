मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के दान में हेरफेर पर दिया अहम बयान, कहा- 15 दिन में सामने आएगा सच

SIT 15 दिन में जांच पूरी कर लेगी

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि SIT अपनी जांच 15 दिनों में पूरी कर लेगी और जो भी नतीजे सामने आएंगे, उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए याद दिलाया कि यदि लोग मंदिर के लिए 500 साल तक इंतजार कर सकते थे, तो कुछ और हफ्ते इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी अतीत में मंदिर को लेकर की गई आलोचनाओं के लिए निशाना साधा। उन्होंने सभी से अयोध्या की छवि खराब करने की कोशिशों से दूर रहने का आग्रह किया और मर्यादा तथा संयम का पालन करने की अपील की।