मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के दान में हेरफेर पर दिया अहम बयान, कहा- 15 दिन में सामने आएगा सच
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए मिले दान के कथित दुरुपयोग को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात रखी है। उन्होंने अपील की है कि जो कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कोई सबूत रखता है, वह उसे विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दे, बजाय इसके कि अयोध्या को लेकर नकारात्मकता फैलाई जाए। वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में बनी यह SIT मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर पहले से ही सभी रिकॉर्ड और बयानों की पड़ताल कर रही है।
SIT 15 दिन में जांच पूरी कर लेगी
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि SIT अपनी जांच 15 दिनों में पूरी कर लेगी और जो भी नतीजे सामने आएंगे, उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए याद दिलाया कि यदि लोग मंदिर के लिए 500 साल तक इंतजार कर सकते थे, तो कुछ और हफ्ते इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी अतीत में मंदिर को लेकर की गई आलोचनाओं के लिए निशाना साधा। उन्होंने सभी से अयोध्या की छवि खराब करने की कोशिशों से दूर रहने का आग्रह किया और मर्यादा तथा संयम का पालन करने की अपील की।