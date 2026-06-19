मेटा कुणाल शाह के क्रेड में कर सकती है निवेश

मेटा कुणाल शाह के क्रेड में कर सकती है निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:40 am Jun 19, 202610:40 am

क्या है खबर?

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा भारतीय फिनटेक स्टार्टअप क्रेड में निवेश करने की योजना बना रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कंपनियों के बीच इसको लेकर बातचीत चल रही है। प्रस्तावित डील में क्रेड की वैल्यू करीब 4 अरब डॉलर (लगभग 380 अरब रुपये) आंकी गई है। बताया जा रहा है कि मेटा कंपनी में करोड़ों डॉलर का निवेश कर सकती है। हालांकि, इस संभावित समझौते को लेकर अभी किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।