स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता अचानक रद्द

स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता अचानक रद्द, इजरायल-हिज्बुल्लाह के हमले जारी

लेखन गजेंद्र 11:10 am Jun 19, 202611:10 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता होने के बाद स्विट्जरलैंड जिनेवा में 19 जून शुक्रवार को दोनों देशों की बैठक होनी थी, जिसे अचानक रद्द कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने बताया कि वार्ता छोटे से गांव ओबबर्गेन के बर्गेंस्टॉक पर्वतीय रिसॉर्ट में होने वाली थी, जो अब नहीं होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए वहां पहुंचने वाले थे, जो नहीं पहुंचे हैं। ईरान की ओर से भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।