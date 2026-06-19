श्रीसंत ने हरभजन सिंह को बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला करने की दी चुनौती

श्रीसंत ने हरभजन सिंह को बॉक्सिंग रिंग में मुकाबला करने की दी चुनौती, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 11:14 am Jun 19, 202611:14 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास के सबसे चर्चित 'स्लैपगेट' विवाद एक बार फिर गरमा गया है। साल 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस (MI) के मैच के बाद हरभजन सिंह द्वारा एस श्रीसंत को मारे गए थप्पड़ की गूंज आज भी बरकरार है। द लल्लनटॉप पर साक्षात्कार के दौरान इस पर श्रीसंत का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मामले के समाधान के लिए हरभजन को बॉक्सिंग रिंग में उतरकर आमने-सामने की लड़ाई करने की खुली चुनौती दे दी।