UN में भारत ने जम्मू-कश्मीर को 'अभिन्न अंग' बताया, कहा- पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात करता है

बयान

भारत ने पाकिस्तान और OIC की टिप्पणी का किया विरोध

संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा किए गए बयानों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा,"हम OIC द्वारा जम्मू-कश्मीर के संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। पाकिस्तान का दुष्प्रचार उसकी घरेलू विफलताओं और आतंकवाद को समर्थन देने को छिपाने के लिए रचा गया है। OIC समन्वयक की भूमिका का उसका दुरुपयोग इस धोखे को और भी पुष्ट करता है।"