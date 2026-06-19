बाइडन के चिकित्सा सलाहकार एंथनी फौसी पर आरोप, कोरोना फैलाने वाली वुहान लैब को फंड दिया

खुलासा

वायरस के लैब से लीक होने की बात छिपाई

राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी ने बताया कि कोरोना महामारी से पहले फौसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज (NIAID) के प्रमुख थे। इस दौरान उन्होंने चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (WIV) में चमगादड़ कोरोना वायरस पर खतरनाक गेन-ऑफ-फंक्शन अनुसंधान (वायरस को और खतरनाक बनाने वाली रिसर्च) को वित्तपोषित करने लिए फंड दिया था। तुलसी ने बताया कि यह वही लैब है कि जहां से वायरस लीक हुआ और इसे महामारी फैलाने के लिए जाना जाता है।