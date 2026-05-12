महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म, RPF और यात्रियों ने ऐसे की मदद
पुणे-सुपौल एक्सप्रेस की भीड़भाड़ वाली एक बोगी में एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के जवानों और दूसरे यात्रियों की मदद से उन्होंने ट्रेन के कोच के अंदर ही सुरक्षित एक बच्चे को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली रुक्साना खातून अपने पति के साथ यात्रा कर रही थीं, जब उन्हें ये मुश्किल वक्त आया, लेकिन उन्हें तुरंत मदद मिल गई।
मां और बच्चा दोनों स्वस्थ
RPF के कॉन्स्टेबल सोमनाथ पाथड़े और हेड कॉन्स्टेबल विश्वजीत काकड़े ने 'ऑपरेशन मातृशक्ति' के तहत तुरंत कार्रवाई की। इसी बीच, ट्रेन में मौजूद महिला यात्रियों ने रुक्साना के लिए एक घेरा बनाकर निजी जगह बनाई, ताकि उनका सुरक्षित प्रसव हो सके। जैसे ही ट्रेन अहिल्या नगर स्टेशन पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद डॉक्टरों की एक टीम ने तुरंत जच्चा-बच्चा की देखभाल संभाली। फिलहाल, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।