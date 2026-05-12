महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म, RPF और यात्रियों ने ऐसे की मदद देश May 12, 2026

पुणे-सुपौल एक्सप्रेस की भीड़भाड़ वाली एक बोगी में एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के जवानों और दूसरे यात्रियों की मदद से उन्होंने ट्रेन के कोच के अंदर ही सुरक्षित एक बच्चे को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली रुक्साना खातून अपने पति के साथ यात्रा कर रही थीं, जब उन्हें ये मुश्किल वक्त आया, लेकिन उन्हें तुरंत मदद मिल गई।