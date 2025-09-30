उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक, अब पति-पत्नी को बनाया शिकार

उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से दहशत फैली हुई है। मंगलवार को कैसरगंज रेंज के मंझारा तौकली गांव में भेड़िए ने बुजुर्ग दंपति को अपना शिकार बनाया और उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा खा गया। मृतक दंपति की पहचान खेदन (75) और मनखिया (70) के रूप में हुई है। वे रात को खेत की रखवाली के लिए गए थे, तभी यह हमला हुआ। दंतति की मौत से नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग का वाहन तोड़ दिया।

हमला अब तक 17 पर हमला, 6 की मौत भेड़ियों ने बहराइच के जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मक्का पुरवा, नकवा गांव, कुलैला, हिंद सिंह गांव, महसी और सिसैया चूड़ामणि समेत कई गांवों में आतंक फैलाया है। अब तक 17 लोगों पर भेड़ियों का हमला हुआ है, जिसमें 6 की मौत हो चुकी है। इनमें 4 बच्चे शामिल हैं। दंपति से पहले भेड़ियों ने गंधू झाला ग्राम की मीना देवी, भृगुपुरवा की धनपतिया और प्यारेपुरवा की सेबरी पर हमला किया था, तीनों घायल हैं।

आतंक एक से ज्यादा घूम रहे भेड़िए जिला वन अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि एक दिन पहले ही इलाके में एक नर भेड़िया मृत मिला था, जिसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि आतंक खत्म हो गया है, लेकिन अब फिर हमले हो रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इलाके में एक से अधिक भेड़िए छिपे बैठे हैं, जो गन्ने के खेतों और घाघरा नदी के किनारे लोगों को शिकार बना रहे हैं। उनको मारने के आदेश हो चुके हैं।

हमला पिछले साल इसी महीने में 10 लोगों को मारा था पिछले साल भी भेड़ियों का झुंड बहराइच जिले में छिपा था, जिसने 50 गांवों में अपनी दहशत फैलाई थी। तब 40 दिन तक भेड़ियों ने 9 बच्चों समेत 10 लोगों को मारा था। भेड़िए को पकड़ने के लिए 100 वन्यकर्मी, पुलिस और विशेषज्ञों की टीम उतारी गई थी। तब सितंबर में 6 भेड़ियों को जिंदा पकड़ा गया था। इस बार 10 सितंबर को परागपुरवा गांव में भेड़िये ने रात में 7 साल की बच्ची को पहला शिकार बनाया था।