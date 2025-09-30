गुरूग्राम में इंजीनियर दंपति ने 3 साल पहले लव मैरिज की, हत्या-आत्महत्या कर जीवन खत्म किया 

हरियाणा के गुरूग्राम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक इंजीनियर ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर बाद में खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। घटना रविवार को सेक्टर-37 में स्थित द मिलेनिया सोसाइटी में हुई। मृतक इंजीनियर अजय कुमार अग्रहरि (33) और उनकी पत्नी स्वीटी शर्मा (29) हैं। दोनों एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शादी के मात्र 3 साल बाद उन्होंने यह घातक कदम क्यों उठाया? आइए जानते हैं।

जांच 3 साल पहले हुई थी शादी पुलिस का कहना है कि अजय और स्वीटी कैपजैमिनी कंपनी में काम करते थे। तभी दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने 2023 में शादी कर ली। अजय प्रयागराज और स्वीटी आसनसोल की हैं। अजय कायस्थ, जबकि स्वीटी बंगाली परिवार से हैं। अजय के पिता इलेक्ट्रीशियन हैं और स्वीटी के पिता का फर्नीचर का व्यवसाय है। शादी के बाद स्वीटी ससुराल गई थी, लेकिन परिवार में घुलमिल नहीं पा रही थीं। उनका सांवला रंग भी परिवार को परेशान कर रहा था।

जांच लाखों का पैकेज, लेकिन शांति नहीं अजय कंपनी में तकनीकी प्रमुख थे, जबकि स्वीटी ने एक महीना पहले दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी। उनका घर से काम चल रहा था। दोनों का पैकेज मिलाकर 35 लाख रुपये सालाना था। लेकिन दोनों अक्सर झगड़ते थे और रात-रात भर सोते नहीं थे। कुछ दिन पहले स्वीटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अजय की तस्वीरें हटा दी और खुद को सिंगल लड़की दिखाया। दोनों एक घर में अलग-अलग कमरे में रहते थे। उनकी बातचीत बंद थी।

झगड़ा पड़ोसियों ने कभी नहीं सुना झगड़ा पुलिस ने गुरूग्राम में फ्लैट के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों के बीच कभी झगड़ा होते नहीं सुना गया। उनका स्वभाव काफी शांत था। दोनों ने रविवार को आखिरी बार बात की थी। स्वीटी ने भी अपनी मां से फोन पर बात की थी, उसके बाद से उनका फोन बंद था। अजय ने घातक कदम उठाने से 4 घंटे पहले नोएडा में अपने भाई से भी मुलाकात की थी, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं।