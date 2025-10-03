पाकिस्तान ने विवादित सर क्रीक क्षेत्र में बढ़ाई तैनाती, सैन्य छावनी और हवाई पट्टी बना रहा

पाकिस्तान भारत के साथ विवादित सर क्रीक क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। ये गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है। पाकिस्तान यहां पर सैन्य परिसर, लघु-सैन्य छावनी और आपातकालीन हवाई पट्टियों का निर्माण कर रहा है। न्यूज18 ने स्थानीय पाकिस्तानी मछुआरों और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी।

निर्माण पाकिस्तान ने इलाके में बटालियन की संख्या बढ़ाई न्यूज18 को स्थानीय पाकिस्तानी मछुआरों ने बताया कि सर क्रीक से घिरा लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में है। इन विशिष्ट क्षेत्रों में सैन्य अनुमति के बिना किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान ने सिंध रेजिमेंट की 4 और बटालियनों को सर क्रीक क्षेत्र में तैनात किया है। कुल 6 बटालियन सर क्रीक क्षेत्र और उसके आसपास की सुरक्षा और संचालन में लगी हुई हैं।

रिपोर्ट पाकिस्तान ने वायु रक्षा क्षमता भी बढ़ाई रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने 31वीं क्रीक बटालियन को 1999 में सुजावल जिला मुख्यालय, 32वीं बटालियन को 2019 में घारो, 33वीं को 2021 में बादिन, 34वीं को 2025 में जाती और 35वीं को भी 2025 में केटी बंदर में तैनात किया है। न्यूज18 से सूत्रों ने कहा, "सभी बटालियनों में पैदल सेना और जल-थल सेना की शक्ति है। इन्हें पाकिस्तानी नौसेना और सिंध पाकिस्तान रेंजर्स का समर्थन है। पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों और वायु शक्ति को बढ़ाया है।"

बयान 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद तैनाती में आई तेजी पाकिस्तानी नौसेना ने सर क्रीक नदी प्रणाली के पास बंधा धोरा और हरामी धोरो क्षेत्रों के बीच 6 समुद्री सुरक्षा चौकियां स्थापित की हैं। सूत्रों ने कहा, "सर क्रीक और अरब सागर में प्रतिरोध के लिए दर्जनों तटीय रक्षा नौकाएं, आक्रमण नाव, नौसैनिक जहाज और गश्ती स्पीड बोट तैनात हैं। चीन हवाई और नौसैनिक शक्ति में पाकिस्तान की मदद कर रहा है।" 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान ने यहां तैनाती तेजी से बढ़ाई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था- इतिहास और भूगोल बदल जाएगा बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि सर क्रीक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने का कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल सकता है। उन्होंने कहा था, "आजादी के 78 साल बाद सर क्रीक इलाके में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है।"