NewsBytesExplainer: चीन-बांग्लादेश में तीस्ता नदी परियोजना को लेकर समझौता, भारत के लिए कितनी चिंता की बात?

चिकन नेक

चिकन नेक से केवल 100 किलोमीटर दूर है परियोजना

बांग्लादेश में लालमनिरहाट के पास तीस्ता नदी पर जो परियोजना शुरू होनी है, वो 'चिकन नेक' कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। 'चिकन नेक' करीब 60 किलोमीटर लंबी और केवल 22 किलोमीटर चौड़ी जमीनी पट्टी है, जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। चूंकि पूर्वोत्तर से जुड़ने वाले लगभग सभी सड़क, रेल और पाइपलाइन मार्ग यहां से गुजरते हैं, इसलिए इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है।