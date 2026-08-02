केरलम में हर साल भूस्खलन में दर्जनों लोगों की जान जाती है (फाइल तस्वीर)

#NewsBytesExplainer: केरलम में क्यों होती हैं भूस्खलन की इतनी घटनाएं?

लेखन आबिद खान 04:58 pm Aug 02, 202604:58 pm

क्या है खबर?

भारी बारिश के बीच केरलम में फिर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बीते दिन राज्य के कुछ हिस्सों में भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। पिछले महीने वायनाड में भी भूस्खलन ने 8 लोगों की जान ले ली थी। राज्य में हर साल बारिश के दौरान भूस्खलन में दर्जनों लोगों को जान गंवानी पड़ती है। आइए जानते हैं केरलम में इतने भूस्खलन क्यों होते हैं।