ऋतिक रोशन पर बरसीं कंगना रनौत

ऋतिक रोशन पर भड़कीं कंगना- सबा संग रिश्ते का लिहाज करो, आग में घी मत डालो

लेखन नेहा शर्मा 11:22 am Aug 02, 202611:22 am

क्या है खबर?

अभिनेता ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच पुराना विवाद एक बार फिर गरमा गया है। सोशल मीडिया पर 'सॉरी ऋतिक' ट्रेंड वायरल होने के बाद कंगना ने अभिनेता पर पलटवार किया है। उन्होंने ऋतिक को नसीहत देते हुए साफ कहा कि वो आग में घी डालना और अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करें। ऋतिक की तरफ से इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दिए जाने के कुछ ही घंटे बाद कंगना ने इस पर चुप्पी तोड़ी है।