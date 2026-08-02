ऋतिक रोशन पर भड़कीं कंगना- सबा संग रिश्ते का लिहाज करो, आग में घी मत डालो
क्या है खबर?
अभिनेता ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच पुराना विवाद एक बार फिर गरमा गया है। सोशल मीडिया पर 'सॉरी ऋतिक' ट्रेंड वायरल होने के बाद कंगना ने अभिनेता पर पलटवार किया है। उन्होंने ऋतिक को नसीहत देते हुए साफ कहा कि वो आग में घी डालना और अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करें। ऋतिक की तरफ से इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दिए जाने के कुछ ही घंटे बाद कंगना ने इस पर चुप्पी तोड़ी है।
विवाद
NEET प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद
दरअसल, NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कंगना ने 'गटर' कहा था। इस पर CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "मैं ऋतिक जैसा दिखता हूं, इसलिए कंगना मुझ पर गुस्सा हैं।"
बस इसके बाद 'सॉरी ऋतिक' ट्रेंड होने लगा।
ऋतिक के इस मुद्दे पर कमेंट करते ही कंगना भड़क गईं। उन्होंने साफ कहा कि सबा आजाद के साथ रिश्ते में रहते हुए ऋतिक को पुराने विवाद पर बोलकर अपनी पार्टनर को असहज नहीं करना चाहिए।
नाराजगी
'सॉरी ऋतिक' ट्रेंड पर ऋतिक की सफाई से भड़कीं कंगना
सोशल मीडिया पर चल रहे 'सॉरी ऋतिक' ट्रेंड और कंगना संग 2016 के पुराने विवाद पर ऋतिक ने कहा कि वो बिना सही जानकारी और सच जाने कोई बयान नहीं देंगे।
ऋतिक के इस जवाब का स्क्रीनशॉट कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और उन पर भड़क गईं।
कंगना ने आरोप लगाया कि जो लोग उनके (ऋतिक) नाम का सहारा लेकर उन्हें ट्रोल और परेशान कर रहे हैं, ऋतिक उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं।
पलटवार
पक्के रिश्ते में हैं, किसी महिला को परेशान करना शोभा नहीं देता- कंगनो
कंगना ने अपने नोट में लिखा, 'प्रिय ऋतिक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें सबा आजाद के रूप में अपनी मनपां मिल गया है और तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तुम एक पक्के रिश्ते में हो, इसलिए इस तरह किसी महिला को तंग करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इसके बजाय तुम्हें उन सभी लोगों की निंदा करनी चाहिए, जो तुम्हारा नाम लेकर मुझे परेशान कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं।'
चेतावनी
कंगना की ऋतिक को नसीहत- बेवजह आग में घी न डालें
कंगना ने अपने संदेश में ऋतिक को सीधे नसीहत देते हुए लिखा कि इस मामले में बेवजह आग में घी डालना और अपनी साथी (सबा) को शर्मिंदा करना बंद करें।
उन्होंने उम्मीद जताई कि ऋतिक समझदारी से काम लेंगे और बेतुकी बयानबाज़ी बंद करेंगे। दरअसल, ये पूरा विवाद तब और गहरा गया, जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेडी बर्डी ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए।
पुराना विवाद
नई बयानबाजी से फिर ताजा हुआ ऋतिक-कंगना का 8 साल पुराना विवाद
ऋतिक और कंगना का विवाद साल 2016 में तब शुरू हुआ था, जब कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को अपना नासमझ पूर्व प्रेमी कह दिया था।
हालांकि, ऋतिक ने किसी भी रिश्ते में होने से साफ इनकार किया, जिससे उनेके बीच कानूनी और सार्वजनिक जंग छिड़ गई। इसके बाद कानूनी नोटिस, तीखे बयान और ईमेल से जुड़े आरोपों का दौर चला।
अब इस नई बयानबाजी ने उनके सालों पुराने विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।