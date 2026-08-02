RTI कार्यकर्ता ने की अभिजीत दिपके के पिता के वित्तीय मामलों की जांच की मांग

RTI कार्यकर्ता अमित तिवारी ने भारत के चुनाव आयोग और इनकम टैक्स अधिकारियों को पत्र लिखकर दिपके के पिता भगवानराव दिपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की, जिसमें उन्होंने उनके सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होने और उनके बेटे की विदेश में उच्च शिक्षा का हवाला दिया है।

इसी तरह उन्होंने CJP की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वह किसी राजनीतिक दल के नाम पर काम करते हुए धन प्राप्त कर सकती है।