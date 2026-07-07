केरलम के वायनाड में सुरंग परियोजना स्थल पर भीषण भूस्खलन; 2 की मौत, कई लोग फंसे

मौसम

2024 में हुआ था विनाशकारी भूस्खलन

घटना ने जुलाई 2024 में वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन की याद दिला दी है। उस समय मूसलाधार बारिश ने मेप्पडी क्षेत्र में कई भूस्खलन को जन्म दिया था। हादसे में 400 से अधिक लोग मारे गए थे, कई लोग लापता हो गए थे और चोरालमाला और मुंडक्कई जैसे गांवों में व्यापक विनाश हुआ था। भारत मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को वायनाड और कोझिकोड में भी रेड अलर्ट जारी किया है। मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट है।